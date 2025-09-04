У китайских военных замечено устройство ситуационной осведомлённости

Источник изображения: topwar.ru

Китайские военнослужащие с УСО на руке

Обратил на себя внимание такой нюанс при проведении военного парада в Китае как экипировка военнослужащих НОАК. Речь идёт о комплекте экипировки, который можно считать китайской версией нашего «Ратника». Причём речь идёт об упрощённой версии (для экипажей военной техники), когда в экипировку на входят средства защиты, включая наколенники и налокотники.

Зато в этот вариант «китайского Ратника» входит гаджет, который можно увидеть на руке у каждого военнослужащего в строю на кадре с пекинского парада. Это устройство ситуационной осведомлённости (УСО), которое выполняет ряд полезных функций. В нём сосредоточены военный навигатор с набором карт, включая топографическую, данные о положении других военнослужащих подразделения, система контроля общего состояния здоровья военнослужащего (ЧСС, давление), прибор для определения физической активности военнослужащего с расходованием калорий. Также гаджет позволяет получать оперативные приказы в формате сетецентрического проведения операции. Кроме того, это координатный трекер, подающий сигнал бедствия (если такое случится) в автоматическом режиме – на основе ИИ.

Если верить китайским источникам, то этот прибор может быть активирован и использоваться только двумя людьми: это непосредственно его владелец (солдат на поле боя) и его командир. Если прибор попадает к третьему лицу, то внутренняя система программной безопасности на основании учёта ряда параметров его блокирует. Стоит отметить, что разблокировать прибор можно, опять же, либо его владельцу, либо уже на командном пункте сетецентрической операции. Там и получают сведения о военнослужащем.

В стандартный вариант экипировки входит штурмовая винтовка QBZ-191 в последней модификации. Для бойцов спецподразделений – со штатной оптикой и тепловизором.