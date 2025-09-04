Fincantieri и PGZ Group объединились для участия в тендере по закупке НАПЛ по проекту "Орка" для ВМС Польши

ЦАМТО, 3 сентября. Итальянская Fincantieri и польская Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ Group) в ходе выставки MSPO-2025 в Кельце подписали меморандум о взаимопонимании в области проектирования, строительства и поддержки современных военно-морских платформ.

Как сообщается в пресс-релизе Fincantieri, соглашение знаменует собой стратегический шаг на пути к поддержке проектов модернизации ВМС Польши с особым акцентом на программу приобретения подводных лодок "Орка" (ORKA).

Меморандум о взаимопонимании подписали вице-президент по продажам подразделения военно-морской техники Fincantieri Мауро Манзини и вице-президент группы PGZ Ян Грабовски.

Как заявлено, партнерство объединит военно-морской судостроительный потенциал Fincantieri с обширной промышленной базой группы PGZ, играющей ключевую роль в стратегии модернизации Вооруженных сил Польши. Обе компании также будут искать возможности для сотрудничества за пределами Польши, стремясь расширить свое партнерство на международных рынках.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство национальной обороны Польши пытается приобрести новые подводные лодки с 2012 года. Программа была включена в план технической модернизации ВС РП на 2013-2022 годы, а также в последующие планы на 2017-2026 и 2021-2035 годы. Проект неоднократно приостанавливался и вновь возобновлялся.

Впервые о возобновлении процедуры приобретения для ВМС Польши новых подводных лодок министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в мае 2023 года. Тогда он отметил, что "Орка" является одной из важнейших программ модернизации ВС Польши, а одной из целей проекта является получение в рамках компенсационной программы сопутствующих технологий.

Об официальном начале реализации программы по закупке трех новых НАПЛ глава Минобороны заявил 17 июля 2023 года. По заявлению министра, Агентство вооружений МНО Польши приступило к предварительным рыночным консультациям о выборе нового типа подводной лодки для ВМС Польши. Польша стремится, чтобы закупаемые подводные лодки отличались большой продолжительностью выполнения боевых задач, высокой грузоподъемностью с точки зрения установленных боевых средств, а также гибкостью компоновки.

По оценкам, после возобновления проекта основными потенциальными претендентами на поставку НАПЛ ВМС Польши будут рассматриваться три европейские компании: французская Naval Group, шведская Saab и немецкая Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Они продвигают проекты подводных лодок "Скорпен", A26 и "Тип-212CD", соответственно.

Предполагалось, что в программе также могут принять участие испанская и итальянская компании Navantia и Fincantieri. Кроме того, Польша в последнее время активно развивает военно-техническое сотрудничество с Республикой Корея, которая может предложить НАПЛ проекта KSS-III с воздухонезависимой силовой установкой (AIP) и системой вертикального пуска.

В июле этого года польская делегация ознакомилась с проектом государственной судостроительной компании Navantia по строительству неатомных подводных лодок S-80 в Картахене (Испания). В мае южнокорейская судостроительная компания Hanwha Ocean организовала мероприятие "День промышленности" в Гданьске, собрав ключевых заинтересованных игроков с польской стороны для обсуждения сотрудничества по программе "Орка".

В настоящее время идет процесс отбора потенциальных поставщиков. Ожидалось, что три лучших кандидата будут выбраны к июлю 2024 года, а предпочтительный участник торгов – к первой половине 2025 года. Тем не менее, очевидно, что данные сроки выдержаны не были.

С 2002 года ВМС Польши применяли четыре приобретенные в Норвегии малые подводные лодки класса "Коббен", последние две из которых были выведены из боевого состава в 2021 году. В настоящее время на вооружении ВМС Польши все еще находится одна подводная лодка "Оржель", которая была построена в СССР и поступила на вооружение в середине 1980-х годов. Субмарина находится в бессрочном ремонте и является небоеспособной.