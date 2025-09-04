Войти
ЦАМТО: Китай продемонстрировал способность к сдерживанию любых угроз

Ракета JL-3
Ракета JL-3.
Источник изображения: Go Nakamura / Reuters

ЦАМТО, 3 сентября. Китай продемонстрировал способность к сдерживанию и парированию любых угроз своей национальной безопасности, показав на военном параде в Пекине новинки своей ядерной триады.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Как отметил И.Коротченко, Китай продемонстрировал на параде в Пекине шахтную тяжелую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C, которая имеет возможность поражать цели на глобальной дальности, то есть в любой точке Земного шара, а также способна нести ядерный боезаряд.

"Прежде всего, Китай продемонстрировал свою возможность стратегического сдерживания любых потенциальных угроз в сфере национальной безопасности, конечно, в качестве таковых рассматриваются Соединенные Штаты Америки, а также два других ядерных члена блока НАТО, такие как Великобритания и Франция", – сказал И.Коротченко.

По его словам, КНР показала на параде в Пекине новейшие достижения своего военно-промышленного комплекса.

"На военном параде в Пекине были продемонстрированы новейшие достижения военно-промышленного комплекса КНР и военная техника, состоящая на вооружении Народно-освободительной армии Китая. Всеобщее внимание, прежде всего, привлекли средства, обеспечивающие ракетно-ядерное сдерживание потенциальных военных противников Китая, среди которых различные образцы баллистических, в том числе межконтинентальных, ракет наземного, морского и воздушного базирования", – отметил И.Коротченко.

Он перечислил и другие новинки ядерной триады, представленные на параде.

"Среди новинок китайской ядерной триады впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок JL-3 и баллистические ракеты воздушного базирования JL-1. Также был показан подвижный грунтовый ракетный комплекс DF-61", – сказал И.Коротченко.

Парад показал, что Китай является первоклассной военной державой и обладает развитым военно-промышленным комплексом, заключил директор ЦАМТО.

