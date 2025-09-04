Войти
Flotprom

Палубные дроны "Байрактар" подготовили к оперативному развертыванию на УДК "Анадолу"

645
0
0

Турецкие ВМС начнут полноценную эксплуатацию палубных беспилотников TB-3 "Байрактар" на борту универсального десантного корабля "Анадолу" до конца этого месяца. Об этом заявили контр-адмирал Эрдинч Йеткин и глава компании-разработчика Baykar Сельчук Байрактар во время учений Teknofest Mavi Vatan.

Как отмечает Navy Recognition, это заявление последовало после многочисленных испытаний – как на суше, так и на море. "По мере того, как "Анадолу" превращается в носитель беспилотников, ВМС Турции переходят от экспериментальных полетов к выполнению реальных задач. Эта трансформация задает новые стандарты для морской авиации в эпоху беспилотных летательных аппаратов", – указывает издание.

Взлет TB3 "Байрактар" с УДК "Анадолу"

Baykar


TB-3 "Байрактар" – это палубная версия средневысотного беспилотного летательного аппарата TB-2, разработанная турецкой компанией Baykar специально для размещения на кораблях. Дрон обладает дополнительными возможностями для посадки на морские платформы, а также складывающимися крыльями для компактного размещения на борту.

TB-3 впервые стартовал с палубы УДК "Анадолу" в ноябре 2024 года. В конце марта этого года БПЛА развил успех, выполнив во время испытательного полета точные запуски по морским целям сверхзвуковой ракетой UAV-122 производства турецкой компании Roketsan.

За все время испытаний палубный "Байрактар" совершил более 700 вылетов (с борта "Анадолу" – более 100 вылетов).

Длина корпуса TB-3 составляет 8,35 метра, размах крыльев – 14 метров. Максимальная взлетная масса – 1450 кг, полезная нагрузка – 280 кг. Крейсерская скорость достигает 125–160 узлов (232–296 км/ч). Продолжительность полета превышает 24 часа.

Палубный БПЛА может использовать высокоточное оружие, включая интеллектуальные боеприпасы MAM-L и MAM-T компании Roketsan. Предназначен для разведывательных, наблюдательных, рекогносцировочных и ударных миссий вдали от побережья Турции.

"Интеграция спутниковой связи и авионики с поддержкой ИИ делает TB-3 шагом вперед в автономной морской авиации", – подчеркивает Navy Recognition.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Roketsan
Проекты
AI
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 13:44
  • 15
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 12:04
  • 10377
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 06:59
  • 157
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)