Палубные дроны "Байрактар" подготовили к оперативному развертыванию на УДК "Анадолу"

Турецкие ВМС начнут полноценную эксплуатацию палубных беспилотников TB-3 "Байрактар" на борту универсального десантного корабля "Анадолу" до конца этого месяца. Об этом заявили контр-адмирал Эрдинч Йеткин и глава компании-разработчика Baykar Сельчук Байрактар во время учений Teknofest Mavi Vatan.

Как отмечает Navy Recognition, это заявление последовало после многочисленных испытаний – как на суше, так и на море. "По мере того, как "Анадолу" превращается в носитель беспилотников, ВМС Турции переходят от экспериментальных полетов к выполнению реальных задач. Эта трансформация задает новые стандарты для морской авиации в эпоху беспилотных летательных аппаратов", – указывает издание.

Взлет TB3 "Байрактар" с УДК "Анадолу" Baykar

TB-3 "Байрактар" – это палубная версия средневысотного беспилотного летательного аппарата TB-2, разработанная турецкой компанией Baykar специально для размещения на кораблях. Дрон обладает дополнительными возможностями для посадки на морские платформы, а также складывающимися крыльями для компактного размещения на борту.

TB-3 впервые стартовал с палубы УДК "Анадолу" в ноябре 2024 года. В конце марта этого года БПЛА развил успех, выполнив во время испытательного полета точные запуски по морским целям сверхзвуковой ракетой UAV-122 производства турецкой компании Roketsan.

За все время испытаний палубный "Байрактар" совершил более 700 вылетов (с борта "Анадолу" – более 100 вылетов).

Длина корпуса TB-3 составляет 8,35 метра, размах крыльев – 14 метров. Максимальная взлетная масса – 1450 кг, полезная нагрузка – 280 кг. Крейсерская скорость достигает 125–160 узлов (232–296 км/ч). Продолжительность полета превышает 24 часа.

Палубный БПЛА может использовать высокоточное оружие, включая интеллектуальные боеприпасы MAM-L и MAM-T компании Roketsan. Предназначен для разведывательных, наблюдательных, рекогносцировочных и ударных миссий вдали от побережья Турции.

"Интеграция спутниковой связи и авионики с поддержкой ИИ делает TB-3 шагом вперед в автономной морской авиации", – подчеркивает Navy Recognition.