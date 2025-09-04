Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)

TNI: Трамп избрал иную российскую стратегию, по сравнению с Байденом и Обамой

Дипломатия с Россией — вовсе не капитуляция, а переговоры с Владимиром Путиным — отнюдь не награда за примерное поведение, пишет TNI. Автор статьи всеми силами старается доказать, что Трамп ведет правильную дипломатию в попытках вынудить российского президента делать то, что нужно США.

Эй Уэсс Митчелл (A. Wess Mitchell)

После недавнего ужесточения позиции президента России Владимира Путина по Украине некоторые критики поспешили раскритиковать организованный Трампом саммит в Анкоридже пустой тратой времени. Некоторые пошли ещё дальше и заявили, что Трамп, по сути, капитулировал перед Путиным, и провели избитые сравнения с Невиллом Чемберленом и умиротворением Адольфа Гитлера в Мюнхене в 1938 году.

Этот анализ превратен и к тому же изобличает незнание истории. На самом деле дипломатия Трампа с Путиным может стать переломным моментом, который в будущем принесет значительные стратегические дивиденды. Сосредоточившись на непосредственных результатах для Украины, критики выпускают из виду как основополагающую логику действий Трампа, так и потенциальную выгоду для национальных интересов США и международной стабильности.

Во-первых, переговоры с Россией снижают главную опасность, стоящую перед Америкой, — вероятность войны на нескольких фронтах, в которой мы не сможем одержать скорой и решительной победы. Причина нашего затруднительного положения кроется в том, что США и Европа так и не воспользовались представившейся за последние четыре года возможностью и не нарастили военное производство — в отличие от России (и, добавим, Китая).

По оценкам Пентагона, на пополнение арсеналов ключевых боеприпасов взамен всего отправленного на Украину уйдет от трех до восемнадцати лет. Быстрейший способ упрочить сдерживание в Восточной Азии — приблизить развязку в Восточной Европе. Даже если это не произойдет незамедлительно, одно то, что США возглавляют мирный процесс и убеждают стороны заняться переговорами, означает, что китайцам придется отталкиваться оттого, что впредь у нас будет больше возможностей в Азии, чем прежде.

Во-вторых, Анкоридж следует рассматривать в контексте общей стратегии Трампа по ограничению геополитических маневров Путина. Ещё до того, как двое лидеров сели за стол в Анкоридже, команда Трампа развернула стратегическую дипломатию, убедив арабов поддержать мировые поставки нефти (и тем самым снизить доходы российского государства), европейцев — объявить крупнейший в современной истории рост военных расходов (с “норматива” в 2% до 5%), а Армению и Азербайджан — заключить мир (подорвав влияние России в ее собственном тылу).

Эти шаги, наряду с прикрытием лазеек в банковских санкциях и энергетике эпохи Байдена и попытками увязать торговую сделку между США и Китаем с сокращением поддержки Москвы, означают, что Вашингтон одной рукой закручивает гайки, а другой — подталкивает Россию к мирным переговорам. Совсем иначе подходили к России президенты Барак Обама и Джо Байден — оба поначалу пошли на уступки Путину. Байден дал добро на “Северный поток — 2” и заморозил помощь Украине в 2021 году. Обама отменил программы ПРО в Польше и Чехии, не стал привлекать Путина к ответственности за грузинскую войну (и автор выше обвиняет других в "незнании истории"? – Путин никак не может "отвечать" за грузинскую войну, т. к. президентом России – и верховным главнокомандующим – был тогда Дмитрий Медведев. – Прим. ИноСМИ) и поддержал вступление России во Всемирную торговую организацию.

Более реалистичный подход Трампа придает саммиту в Анкоридже гораздо больше перспектив, чем у встречи Байдена с Путиным в Женеве в 2021 году или у визита Обамы в загородную резиденцию под Москвой в 2009 году.

В-третьих, дипломатия Трампа вынуждает все стороны украинского конфликта пересмотреть свои карты и переосмыслить прежние позиции. Ультиматум Трампа вынудил Путина отказаться от излюбленной стратегии обструкции и поставил перед выбором: проигнорировать США и иметь дело с последствиями, либо начать переговоры, памятуя о старой дипломатической максиме “Кто заговорит первым, тот и проиграл”.

Кроме того, более жесткий подход Трампа перевел Украину с накатанной колеи заведомого отказа от переговоров, исходящего из бессрочных военных поставок Запада, и заставил руководство страны всерьез задуматься о том, чем они готовы пожертвовать ради необходимости. Суровые требования Трампа к Европе вывели лидеров НАТО из зоны комфорта, поскольку те привыкли произносить пафосные речи, рассчитывая, что в любой сложной ситуации США придут на выручку.

Не факт, что это принесет скорые результаты для Украины. По всей вероятности, Путин продолжит наступление вплоть до осеннего сезона дождей (подавляющее большинство территориальных приобретений России в прошлом году пришлось на период с начала мая по начало октября). Потребовалось два года переговоров, чтобы положить конец Корейской войне — и даже после этого всеобъемлющее политическое урегулирование так и не было достигнуто. Ее финал дает нам, пожалуй, лучшее представление о конечной сделке по Украине: не окончательное прекращение огня, а перемирие, сопровождаемое обменом пленными, гуманитарными коридорами и фактическим разделом, не признаваемым всеми сторонами.

В любом случае, методы Трампа представляют собой шаг вперед по сравнению с прежним подходом США, который сводился к тому, чтобы водрузить всю национальную безопасность на тонущий корабль — и надеяться на перемены к лучшему, не сформулировав при этом четкой цели и не внеся необходимых корректив с учетом американской дипломатии, возможностей союзников, военной позиции США или военно-промышленного потенциала. Занявшись стратегической дипломатией не только с Путиным, но и с другими игроками на мировой шахматной доске, Трамп изменил динамику так, что со временем она будет работать во благо США — какими бы в итоге ни оказались контуры мирного урегулирования, если оно вообще будет заключено.

Всё это важно по причинам, выходящим далеко за рамки Украины. Слишком долго внешнеполитическое ведомство США доставало избитую и порядком надоевшую аналогию с Мюнхенским сговором, стоило только президенту США заговорить с противником. Но дипломатия — это не капитуляция, а переговоры — не награда за примерное поведение. Смысл дипломатии не в том, чтобы преобразовать противника изнутри, а в том, чтобы с помощью заданных ему нужных стимулов он поступал желанным для вас образом, исходя из его собственных интересов. Именно это Трамп пытается провернуть с Путиным, и есть хороший шанс, что ему это удастся.

Эй Уэсс Митчелл — руководитель проекта “Марафонская инициатива”, бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и автор книг