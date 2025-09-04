Появилось видео сброса на цель противотанковой мины ТМ-62 тяжёлым дроном «Кузя»

Войти
Источник изображения: topwar.ru

Военнослужащие добровольческого отряда «Барс-32» имени Павла Судоплатова продолжают одаривать «презентами» вражеских солдат. Так, в Telegram-канале подразделения появилось видео сброса на цель противотанковой мины ТМ-62 тяжелым дроном «Кузя», которым управлял расчет «судоплатовцев».

На кадрах можно наблюдать, как мощный боеприпас разносит в щепки укрепление противника.

Дрон «Кузя», который российская оборонка разработала совсем недавно, представляет собой гексакоптер. Первые сообщения о его применении появились в январе этого года.

Главное предназначение аппарата – точечная бомбардировка укреплений противника, поражение его живой силы и техники, а также мест хранения боеприпасов.

Данный беспилотник чаще всего сравнивают с украинской «Бабой-Ягой», которая активно применяется боевиками ВСУ, но российский аппарат превосходит ее по мощности. «Кузя» способен поднимать в воздух и сбрасывать на противника до 25 килограммов опасного груза. Это означает, что он может нести две противотанковые мины ТМ-62.

Наличие шести сервоприводов позволяет сбрасывать боеприпасы по очереди или одновременно.

Из электроники дрон оснащен GPS-блоком и магнетометром. Такие аппараты имеют также мощные антенны. Кроме того, на борту беспилотника установили самопишущий прибор, аналогичный применяемому на вертолетах Ка-52.

Радиус действия аппарата – 25 километров, а масса – 40 килограммов.

