Канадская делегация оценила проект НАПЛ "Тип-212CD" на предприятии TKMS в Киле

ЦАМТО, 3 сентября. Канадская делегация во главе с премьер-министром Марком Карни и министром обороны Дэвидом МакГинти посетила судостроительное предприятие компании TKMS в Киле. Их сопровождал министр обороны Германии Борис Писториус.

Премьер-министр М.Карни подтвердил, что TKMS вошла в число финалистов тендера на поставку канадской патрульной подводной лодки CPSP (Canadian Patrol Submarine Project) в рамках программы модернизации ВМС Канады, которая предполагает поставку от 8 до 12 подлодок. Он подчеркнул важность германо-канадского сотрудничества в оборонной сфере.

В ходе посещения предприятия делегация Канады, в частности, ознакомилась с ходом реализации германо-норвежской программы строительства неатомных подводных лодок "Тип-212CD".

По мнению главного исполнительного директора TKMS Оливера Буркхарда, визит премьер-министра Канады подчеркивает доверие к программе "Тип-212CD". За последние годы компания инвестировала в завод в Киле около 250 млн. евро и планирует инвестировать еще трехзначную сумму в миллионах евро в предприятие в Висмаре.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2024 года министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о начале процедуры приобретения для ВМС страны до 12 новых неатомных подводных лодок для замены устаревших ДЭПЛ класса "Виктория".

В рамках проекта "Канадская патрульная подводная лодка" (CPSP – Canadian Patrol Submarine Project) ВМС Канады планируют принять на вооружение малозаметную НАПЛ с увеличенной дальностью хода и продолжительностью плавания, способную выполнять задачи в условиях Арктики. НАПЛ позволят контролировать морские пути сообщения, проецировать военную силу и станут сдерживающим фактором для потенциального противника.

В сентябре 2024 года МНО Канады выпустило запрос на предоставление информации с целью оценки рынка неатомных подлодок. Ориентировочная стоимость программы оценивается в сумму от 60 до 100 млрд. канадских долл. (от 39,6 до 66 млрд. евро). Заинтересованные поставщики представили ответы до февраля 2025 года.

В августе 2025 года правительство Канады объявило, что выбрало немецкую ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и южнокорейскую Hanwha Ocean Co., Ltd. (Hanwha) в качестве предпочтительных претендентов в рамках проекта CPSP. На следующих этапах власти Канады проведут переговоры с двумя претендентами для дальнейшего продвижения процедуры закупки.

Предварительно МНО Канады рассчитывало заключить контракт на поставку НАПЛ в 2028 году и получить первую подлодку не позднее 2035 года. Достижение начальной готовности к боевому применению (IOC) запланировано на 2037 год или ранее. Тем не менее, с учетом обострения обстановки в мире изучаются возможности ускорения проекта и решение может быть принято уже в этом году.