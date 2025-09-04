Эксперт Степанов: показанная в КНР МБР "Восточный ветер" стала маркером перемен

По словам военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС, у западного ВПК практически нет ответа на подобные вызовы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ключевым элементом парада в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне стала демонстрация всех возможностей ядерной триады КНР, в центре которой - хедлайнер сегодняшних новостных заголовков, межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-5Ц" (Dongfeng-5C, DF-5C), которую можно назвать маркером радикальных изменений в геополитике. Таким мнением поделился с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Dongfeng, что в переводе означает "Восточный ветер", а также аллегорически трактуется как "Ветер перемен" - это действительно серьезный маркер глобальных изменений с точки зрения военно-технического потенциала Китая", - сказал он.

Степанов пояснил, что употребил слово "глобальный" в буквальном смысле: по заявленным тактико-техническим характеристикам DF-5C, наземная часть ядерной триады КНР, способна поразить объект, находящийся в любой точке планеты, в том числе в Западном полушарии. Дальность ее действия составляет свыше 20 тыс. км, скорость - десятки чисел Маха. Ракета имеет возможность доставки 10 головок индивидуального наведения, разделяющихся головных боевых частей, каждая из которых может быть в термоядерном исполнении. Кроме того, по словам эксперта, у западного ВПК на сегодняшний день практически нет ответа на подобные вызовы: систем перехвата подобных типов высокоточного ракетного вооружения в их распоряжении пока нет.

Степанов отметил, что на параде в Пекине был продемонстрирован также морской компонент ядерной триады Китая - межконтинентальная ракета подводного базирования "Цзюйлан-3" (Julang-3, JL-3), предназначенная для размещения на перспективных атомных подводных лодках, которые уже сейчас активно разворачиваются и ставятся на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Это, по словам эксперта, также говорит о том, что военно-морской компонент Китая активно насыщается средствами потенциального поражения, способными гарантированно нанести неприемлемый ущерб безопасности США.

Военно-технический потенциал КНР, считает Степанов, был продемонстрирован на параде абсолютно своевременно, с учетом наращиваемой Пентагоном и его сателлитами военной активности в приграничье Китая и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. "Формируются новые механизмы обеспечения баланса сил - и не только в региональном разрезе, но и в глобальном аспекте все в большей степени разворачивающегося противостояния между коллективным Западом и глобальным большинством, где лидерские позиции, безусловно, занимают Россия, Китай и наши союзники по БРИКС", - заключил эксперт.

Народно-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали Си Цзиньпин, Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.