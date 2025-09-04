The Daily Mail: "мятежная ось" обошла НАТО в рейтинге военной мощи

За годы существования НАТО удалось построить мощную военную силу, включающую ресурсы 32 стран, пишет The Daily Mail. Однако Москва, Пекин и Пхеньян точно заставили Запад попотеть — чего только стоит один российский "Орешник".

Имоджен Гарфинкель (Imogen Garfinkel)

Запад все активнее готовится к масштабной войне на европейской земле, учитывая растущую агрессию со стороны России и ее выступающих против НАТО союзников. После трех с половиной лет разрушительного конфликта на Украине Владимир Путин не собирается отказываться от военных амбиций, что вызывает все больше опасений относительно того, что одной Украины ему будет мало.

Председатель КНР Си Цзиньпин устроил в Пекине встречу так называемой "мятежной оси" с участием Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. В эти минуты там проходит призванный изолировать Дональда Трампа исторический саммит с участием более 20 незападных стран. Аналитики ждут, установит ли это трио более тесные отношения в сфере обороны, нанеся удар президенту США, который постоянно расхваливает себя за миротворческие усилия.

Однако, несмотря на прошедшие на Аляске и в Белом доме саммиты, дипломатическое решение по прекращению российско-украинского конфликта до сих пор не найдено. Летнее наступление России привело к значительным территориальным приобретениям на Донбассе. Президент Украины Зеленский заявил, что продолжающиеся атаки явно демонстрируют отсутствие интереса к миру.

Тем временем страны Европы готовятся к потенциальной Третьей мировой войне. Если дойдет до конфронтации, НАТО может превзойти по численности вооруженные силы России, Китая и Северной Кореи по отдельности — но вместе как коллективный альянс они представляют собой грозного противника.

Если говорить о цифрах, то коллективные военные силы НАТО бесспорно являются самой мощной в мире боевой силой. В альянс входят 32 страны, которые в совокупности насчитывают более 3 миллионов действующих военнослужащих, около 3 миллионов солдат запаса и 180 миллионов годных к службе граждан. Помимо живой силы, у стран НАТО также есть более 14 тысяч танков, свыше 3 тысяч боевых самолетов и почти 1500 ударных вертолетов. Также в альянс входят три ядерные державы: США, Великобритания и Франция. Итого совокупный ядерный арсенал НАТО составляет более 4200 боеголовок.

Однако эти впечатляющие цифры меркнут по сравнению с совокупной военной мощью Китая, России и Северной Кореи, которые вместе представляют собой чрезвычайную угрозу для Запада. По сравнению с 3 миллионами военнослужащих НАТО, у Си Цзиньпина, Ким Чен Ына и Путина в распоряжении около 5 миллионов. У них на миллион больше солдат в резерве и почти 700 миллионов годных к службе человек, а также почти на 3 тысячи больше танков и значительно более мощный военно-морской флот.

НАТО хоть и сохраняет превосходство в области подводных лодок, авианосцев, истребительной авиации и ударных вертолетов, но совокупный ядерный потенциал КНДР, Китая и России представляет собой наиболее значительную угрозу. По отдельности Китай имеет 600 боеголовок, Северная Корея — 50, а Россия — 5459. Совокупный арсенал союзников, превышающий 6000 единиц, превосходит показатели НАТО в 4200 боеголовок.

Латвийские спецслужбы ранее уже предупреждали, что российские силы безопасности наращивают возможности для "организации саботажа в Европе" в рамках подготовки "к возможной военной конфронтации с НАТО в долгосрочной перспективе". Как утверждается в докладе, в случае достижения мирного соглашения, которое "заморозит" украинский кризис по нынешним линиям фронта, Москва "в течение следующих 5 лет сможет нарастить свое военное присутствие у северо-восточного фланга НАТО, включая Прибалтику".

Министерство здравоохранения Франции поручило медучреждениям к марту 2026 года подготовиться к "крупномасштабным событиям". Правительство прогнозирует "необходимость помощи потенциально большому потоку жертв из-за рубежа" и просит больницы подготовиться к возможному наплыву нуждающихся в лечении военных.

Германия также перешла в состояние повышенной готовности, объявив о планах по закупке вооружений на сумму более 350 миллиардов евро до конца 2041 года, включая 70,3 миллиардов на боеприпасы, 52,5 миллиардов на боевые машины и 36,6 миллиардов на военно-морские суда и оборудование.

На фоне подготовки России к проведению военных учений в Белоруссии ("Запад-2025") начальник обороны Германии Карстен Бройер заявил, что его страна сохраняет бдительность. "Мы будем настороже, причем не только немецкие силы, но и НАТО", — сказал он. Генерал предупредил, что альянс должен быть готов к российской атаке в ближайшие четыре года. Данное мнение разделяет и Дания, предсказавшая, что российский лидер может захотеть "проверить" приверженность блока статье 5 о коллективной обороне.

Глава НАТО Марк Рютте в июле предупредил о крупном конфликте, который, по его ожиданиям, может начаться одновременными вторжениями со стороны Си Цзиньпина и Путина. Он заявил, что совместные атаки российского и китайского лидеров спровоцируют кошмар Мировой войны и поставят планету на грань Армагеддона.

По словам главы НАТО, Китай начнет с попытки захватить Тайвань, обеспечив при этом одновременную атаку кремлевского главы на территорию НАТО — считается, что Путин положил глаз на прибалтийские республики Эстонию, Латвию и Литву, ранее входившие в состав СССР. Тем временем на фоне торговой войны с Трампом Китай нарастил военные расходы на 7,2 процента, а перед этим пригрозил Америке, что будет готов к "любой войне". "Китай будет сражаться до конца", — заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Ранее в этом году Россию обвинили в использовании на Украине запрещенного химического оружия, включая хлорпикрин, отравляющий газ времен Первой мировой войны. Согласно данным военной разведки и служб безопасности Нидерландов, российские солдаты используют хлорпикрин и слезоточивый газ CS против укрывающихся украинских солдат, вынуждая их выходить на открытое пространство, а затем беспрепятственно поражают.

В августе Путин с большим резонансом вышел из договора времен холодной войны, запрещающего ракеты малой и средней дальности с ядерными боеголовками, предупредив Запад "ожидать дальнейших шагов" на фоне растущей напряженности. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанный в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, уничтожил целый класс наземных ракет с дальностью от 500 до 5500 километров. В 2019 году из него вышли США, обвинив Россию в нарушении условий, что сама Москва категорически отрицала.

Крах договора РСМД разжег опасения повторения ракетного кризиса времен холодной войны в Европе, когда в 1980-х годах США и Советский союз размещали на континенте ракеты средней дальности. Все происходит на фоне заявления начальника ракетных войск России о том, что новая ракета средней дальности "Орешник", которую страна впервые применила против Украины в ноябре, имеет дальность, позволяющую поражать цели на всей территории Европы.

По словам Путина, разделяющиеся боеголовки "Орешника" способны поражать цели на скоростях до 10 махов и неуязвимы для перехватчиков. Более того, они настолько мощные, что применение нескольких таких ракет в одном обычном ударе может оказаться не менее катастрофичным, чем ядерная атака. Он предупредил Запад, что Россия может развернуть их против стран НАТО, которые позволили Украине использовать свои ракеты большей дальности для ударов по территории России.

Литва недавно раскрыла планы по созданию на границе с Россией и Белоруссией многокилометровой линии обороны шириной в 48 тысяч километров, которая будет включать минные поля и мосты, готовые к подрыву в случае вторжения. В течение последнего года на фоне растущей агрессии России Эстония, Латвия, Литва и Польша укрепляли границы, добавляя препятствия и редуты к существующим заграждениям. После завершения строительства Балтийская оборонительная линия протянется на 1500 километров и ограничит возможности России для запуска атак со своей территории, из Калининграда и Белоруссии.

Эксперты предупреждают, что без помощи США Европе потребуется резко нарастить арсенал ядерного оружия перед лицом угроз со стороны России — примерно на тысячу единиц. Бывший старший советник по стратегическим вопросам Министерства обороны Великобритании и приглашенный профессор программы Grand Strategy в Королевском колледже Лондона Максимилиан Терхалле заявил The Telegraph весной: "Нам необходимо выйти на паритет с 1550 стратегическими боеголовками России. В противном случае мы не сможем стратегически влиять на то, что происходит в сознании Путина, а это критически важно для сдерживания".

Россия располагает более чем 5000 ядерных боеголовок, из которых 1550 стратегических развернуты в соответствии с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), хотя Путин приостановил участие Москвы в договоре в 2023 году. Для сравнения: у Великобритании и Франции — единственных европейских ядерных держав — в совокупности чуть более 500. У Северной Кореи арсенал составляет около 50 ядерных боеголовок, но, по словам эксперта по развитию ядерного оружия КНДР Анкита Панды, к концу следующего десятилетия при содействии России эта цифра может вырасти примерно до 300.