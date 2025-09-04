Войти
Стали известны слова «кричалки» китайских военных во время парада

908
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Эксперты по всему миру продолжают обсуждать военный парад, который сегодня прошёл в Пекине и который уже успел вызвать нервозную реакцию на Западе. В европейской и американской прессе как только не называют этот парад НОАК на площади Тяньаньмэнь. И «демонстрацией авторитаризма и военщины», и «авторитарным сигналом демократическому миру», и прочим в этом же духе.

На параде обратило на себя внимание немало нюансов. Один из них: что именно кричали китайские солдаты и офицеры во время приветствия со стороны Си Цзиньпина. Вместо привычного для нас «Здравия желаю, товарищ Верховный главнокомандующий» китайские военные выкрикивают лозунг, который считается одним из девизом Народно-освободительной армии Китая.

В переводе на русский язык звучит он примерно так:

Служим партии и народу, добываем победу в бою, с честью и гордостью несём службу!

Также эта «кричалка» сопровождалась дополнением, которое можно перевести как «Армия вместе с народом - добьёмся победы справедливости и мира»!»

Источник изображения: topwar.ru

Как говорится, возгласы нехитрые. Однако они многое говорят о том настрое, который царит в НОАК, да и во всём современном Китае.

При этом эксперты отмечают, что китайская армия кратно повысила свою оснащённость за последние годы. По-настоящему бурными темпами шло импортозамещение техники и комплектующих. Появились собственные системы РЭБ, ПВО, гиперзвуковое оружие, подводные стратегические дроны, многочисленные БПЛА, боевого лазерное оружие. Ничего из этого пока не было применено в реальных боевых условиях, поэтому китайскую армию многие считают больше «парадной». Однако факт остаётся фактом: если противники Китая собираются справиться с ним военными методами, то это им крайне дорого может обойтись. И «дорого» - это не только в финансовом плане.

