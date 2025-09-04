Трамп: США отставали от РФ и Китая в космосе, но теперь вырвались в лидеры

Американский президент сообщил, что страна "удерживает большой отрыв"

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выступил с утверждением, что США ранее сильно отставали от России и КНР в космической гонке, но теперь вырвались в лидеры.

"Вы знаете, мы очень сильно проигрывали в космической гонке Китаю и России, а теперь мы занимаем первое место в космосе и удерживаем большой отрыв", - сказал он во время общения с журналистами в Белом доме.

"И сейчас мы восстанавливаем Космическое командование [ВС США] с миссией по защите американских активов в космосе и обнаружению любой угрозы нашей родине", - добавил американский президент.

Ранее Трамп объявил о переносе штаб-квартиры Космического командования Вооруженных сил США с базы Питерсон в Колорадо-спрингс (штат Колорадо) в город Хантсвилл (Алабама).

Космические силы США были учреждены 20 декабря 2019 года после подписания Трампом (в ходе его первого срока на посту главы государства) оборонного бюджета страны на 2020 финансовый год. Они стали шестым видом Вооруженных сил США и первым, созданным после формирования современной структуры американской армии в 1947 году.