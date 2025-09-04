Вьетнам продемонстрировал на параде новые системы вооружения национальной разработки

ЦАМТО, 3 сентября. Вооруженные силы Вьетнама на состоявшемся 2 сентября в Ханое параде в честь 80-летия независимости представили ряд принятых на вооружение новых образцов военной техники национальной разработки.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в число данных образцов, в частности, вошли бронетранспортер (БТР) XTC-02, боевая машина пехоты (БМП) XCB-01, береговой ракетный комплекс Viettel VCS-01 Truong Son и барражирующий боеприпас VU-C2.

Представленный на параде Вьетнамской народной армией (ВНА) бронетранспортер XTC-02 с колесной формулой 4х4, разработан и производится Главным управлением оборонной промышленности (General Department of Defence Industry – GDDI). По информации ресурса Vietnam.vn, длина XTC-02 составляет 7,2 м, ширина – 2,7 м, высота – 2,2 м. Машина оснащена 12,7-мм зенитным пулеметом и 7,62-мм пулеметом, развивает максимальную скорость 95 км/ч на суше и 12 км/ч на воде, запас хода составляет 800 км.

Впервые представленная на выставке VIDEX-2024 гусеничная БМП XCB-01 разработана и производится на заводе Z189 на базе советской БМП-1. Машина вооружена 73-мм гладкоствольной пушкой с полуавтоматической системой заряжания, 7,62-мм пулеметом, пусковой установкой противотанковых ракет B72 и 12,7-мм зенитным пулеметом.

Кроме того, в парадной колонне прошли образцы советского/российского производства, включая танки Т-55, Т-90С, Т-62 и Т-90СК; боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2; БРДМ-2 и БТР-60ПУ.

Помимо бронетехники, ВС Вьетнама представили на параде зенитный ракетный комплекс (ЗРК) S-125-VT и береговой ракетный комплекс Viettel VCS-01 Truong Son. Обе системы были впервые представлены на выставке VIDEX-2024.

S-125-VT – модернизированная версия ЗРК С-125 "Печора". Модернизацию системы осуществила государственная оборонная компания Viettel. Пусковые установки на шасси с колесной формулой 6х6 транспортируют две ракеты. Управление батареей осуществляется из кабины управления УНК-ВТ, установленной на грузовике с колесной формулой 4х4. Установленная на прицепе РЛС УНВ-ВТ обнаруживает цели на дальностях до 90 км. S-125-VT обеспечивает наведение двух ракет на две отдельные цели.

Береговой ракетный комплекс VCS-01 обеспечивает пуск восьми размещенных на пусковой установке VLV-01 противокорабельных ракет VSM-01A Song Hong. Ракета оснащена функционирующей в Ku-диапазоне головкой самонаведения национальной разработки. Дальность поражения целей составляет до 80 км.

На параде также были представлены оперативно-тактический ракетный комплекс "Эльбрус" с ОТР Р-17 и подвижный береговой ракетный комплекс (ПБРК) К-300П "Бастион-П".

ВС Вьетнама также показали БЛА и барражирующие боеприпасы, часть из которых была представлены на выставке VIDEX 2024. В частности, демонстрировалась модернизированная версия гибридного БЛА VU-R70, разработанного компанией Viettel. Размах крыла данного БЛА – 3,1 м, максимальная взлетная масса – 26 кг, продолжительность полета – 4,5 ч. Четыре несущих винта обеспечивают вертикальный взлет и посадку.

Длина барражирующего боеприпаса VU-C2 компании Viettel – 1,1 м, размах крыла – 1,5 м. Аппарат массой 8 кг может находиться в воздухе до 40 мин.

Вьетнамская народная армия также продемонстрировала несколько систем боевого управления, коммерческий внедорожник, оснащенный оборудованием РЭБ, включая средства постановки помех дистанционно управляемым самодельным взрывным устройствам (СВУ). Также были показаны три системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в состав каждой из которых вошли РЛС ближнего действия, ЭО система обнаружения, а также система подавления. Все они были размещены на четырехколесном коммерческом шасси.

ВНА также представила три полноприводных военных автомашины с оборудованием спутниковой связи (SATCOM).

Демонстрация Вьетнамом на параде вооружений национальной разработки подтверждает стремление военно-политического руководства страны развивать собственную оборонную промышленность. Эта задача, в частности, указана в Белой книге по обороне 2019 года.

Помимо импортозамещения и развития национального ВПК, Вьетнам также диверсифицирует поставщиков ВВТ, что подтверждается недавней покупкой южнокорейских 155-мм самоходных гаубиц K9. Как сообщал ЦАМТО, в августе 2025 года министры обороны Республики Корея и Вьетнама также подписали соглашение о передаче Ханою третьего корвета класса "Поханг", (PCC-776) "Чечхон". Укрепляются связи в военной сфере и с США. Так, в прошлом месяце Береговая охрана Вьетнама приступила к эксплуатации третьего патрульного катера класса "Гамильтон", переданного из состава американской Береговой охраны.

Важным аспектом, поддерживающим модернизацию Вооруженных сил Вьетнама, являются растущие оборонные расходы. По данным Jane's Defence Weekly, оборонный бюджет Вьетнама в 2025 году составит около 7,74 млрд. долл. По прогнозу, к 2030 году оборонные расходы страны вырастут на 19% – до 9,2 млрд. долл., а к середине 2030-х годов превысят 11 млрд. долл.