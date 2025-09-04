В России предложили необычную идею о пополнении армии

Военблогер Звинчук: Следует реализовать необычную идею о геймерах в армии

В России предложили необычную для командования идею о пополнении армии геймерами. С такой инициативой выступил военблогер Михаил Звинчук, ведущий Telegram-канал «Рыбарь».

Автор проекта сообщил, что геймеры как объект рекрутинга могут оказаться удачной категорией, так как обладают многозадачностью, быстротой реакцией и развитым пространственным мышлением. «Все это важно для действий в боевой обстановке», — подчеркнул он.

По словам Звинчука, отдельным плюсом геймеров, в первую очередь — любителей шутеров, является их вовлеченность в военную тематику и интерес к технике и вооружению. Военблогер добавил, что эту практику уже пытались реализовать другие государства, и России также следует обратить внимание на этот способ пополнения рядов Вооруженных сил (ВС).

«Для нас это повод подходить к вопросу системно, прописав в соответствующих документах. Для командиров-начальников это может выглядеть странным, но это передовая практика (...) Причем у ВС РФ соответствующий опыт уже есть — в зоне СВО хватает геймеров среди операторов платформ», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле полиция в сопровождении спецназа ворвалась в компьютерный клуб и задержала геймера, игравшего в этот момент за террористов.