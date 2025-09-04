Войти
Военное обозрение

Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев для обсуждения «оборонных проектов»

660
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Киев с официальным рабочим визитом прибыл министр обороны Великобритании Джон Хили. Кадры встречи британского гостя на столичном вокзале публикуют украинские СМИ.

В свою очередь, новоиспечённый глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, который ранее занимал пост премьера страны, в своём ТГ-канале подчеркнул важность данного визита. С его слов, он собирается детально обсудить со своим британским коллегой подготовку к следующей встрече союзников Украины на авиабазе «Рамштайн», а также совместные оборонные проекты.

Напомним, что Лондон является одним из союзников киевского режима, который всерьёз рассматривает отправку своих войск на территорию «незалежной». Между тем, британские власти неоднократно подчёркивали, что подобная миссия возможна лишь в случае полного прекращения огня.

Более того, по задумке европейских «стратегов», военные западной коалиции будут находиться далеко от линии разграничения. Точнее, в третьей линии после, вероятно, миротворцев ООН и непосредственно украинской армии.

Стоит добавить, что параллельно с визитом британского министра Киев на этой неделе принимает представительную миссию Международного валютного фонда. Приезд финансовых экспертов связывают с продолжением работы над действующей программой сотрудничества и оценкой макроэкономической ситуации в стране.

Другими словами, после отъезда представителей МВФ простым украинцам стоит готовиться к очередному росту тарифов или налогов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Компании
ООН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 13:44
  • 15
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 12:04
  • 10377
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 06:59
  • 157
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)