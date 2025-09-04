Источник изображения: topwar.ru

В Киев с официальным рабочим визитом прибыл министр обороны Великобритании Джон Хили. Кадры встречи британского гостя на столичном вокзале публикуют украинские СМИ.

В свою очередь, новоиспечённый глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, который ранее занимал пост премьера страны, в своём ТГ-канале подчеркнул важность данного визита. С его слов, он собирается детально обсудить со своим британским коллегой подготовку к следующей встрече союзников Украины на авиабазе «Рамштайн», а также совместные оборонные проекты.

Напомним, что Лондон является одним из союзников киевского режима, который всерьёз рассматривает отправку своих войск на территорию «незалежной». Между тем, британские власти неоднократно подчёркивали, что подобная миссия возможна лишь в случае полного прекращения огня.

Более того, по задумке европейских «стратегов», военные западной коалиции будут находиться далеко от линии разграничения. Точнее, в третьей линии после, вероятно, миротворцев ООН и непосредственно украинской армии.

Стоит добавить, что параллельно с визитом британского министра Киев на этой неделе принимает представительную миссию Международного валютного фонда. Приезд финансовых экспертов связывают с продолжением работы над действующей программой сотрудничества и оценкой макроэкономической ситуации в стране.

Другими словами, после отъезда представителей МВФ простым украинцам стоит готовиться к очередному росту тарифов или налогов.