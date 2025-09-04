Войти
Закупка истребителей F-35 Польшей временно приостановлена до одобрения нового плана обороны

Первый истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II, изготовленный для ВВС Польши (серийный номер AZ-1, польский бортовой номер "3501"). Форт-Уорт, 28.08.2024
Источник изображения: Lockheed Martin и министерство национальной обороны Польши

ЦАМТО, 3 сентября. Приобретение Польшей 32 истребителей F-35 приостановлено в ожидании одобрения нового плана по наращиванию оборонительного потенциала.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на заместителя главкома Войска Польского Цезари Вишневского.

"Для Польши остается приоритетом приобретение "большего числа истребителей в краткосрочной перспективе", но любые действия по приобретению 32 новых истребителей приостановлены до тех пор, пока новый долгосрочный план наращивания оборонительного потенциала не будет одобрен", – говорится в сообщении издания.

По словам Ц.Вишневского, этот документ должен быть одобрен в течение нескольких месяцев.

Как напоминает агентство, в марте 2019 года глава Минобороны Польши подписал план технической модернизации Вооруженных сил страны до 2026 года. Он предусматривает приобретение 32 самолетов пятого поколения F-35 до 2026 года. Польское Министерство обороны в августе 2024 года анонсировало получение первых F-35, однако уточнило, что в Польшу они совершат перелет только в 2026 году.

