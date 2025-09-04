Войти
Космонавт Песков порекомендовал желающим попасть в отряд "готовиться ко всему"

Кирилл Песков
Кирилл Песков.
Источник изображения: NASA

При этом он подчеркнул значение любознательности и интереса к вещам вокруг

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Желающим попасть в отряд космонавтов следует готовиться ко всему, заявил космонавт Роскосмоса Кирилл Песков на послеполетной пресс-конференции в ТАСС.

"Готовиться нужно ко всему, лишним не будет", - ответил космонавт на вопрос, к каким испытаниям следует готовиться тем, кто хочет пройти отбор в российский отряд.

При этом он подчеркнул значение любознательности и интереса к вещам вокруг. "[Нужно] не лениться, узнавать для себя что-то новое, пробовать новые вещи", - добавил космонавт, отметив, что здоровье для космонавта также важно.

Кирилл Песков был зачислен в отряд космонавтов в рамках открытого набора - он стал шестым в истории МКС россиянином, совершившим полет в составе экипажа американского корабля Crew Dragon. Космонавт вернулся на Землю 9 августа 2025 года на пилотируемом корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-10. Продолжительность его полета составила 147 суток. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
