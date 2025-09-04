Умер создатель Су-25 Юрий Ивашечкин

Ему было 90 лет

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Создатель штурмовика Су-25 и первый главный конструктор SSJ-100 Юрий Ивашечкин умер на 91-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

"Скоропостижно скончался один из выдающихся сотрудников нашего предприятия - Юрий Викторович Ивашечкин, замечательный человек, высококлассный специалист и наставник. Память о Юрии Викторовиче мы сохраним в наших сердцах", - говорится в сообщении.

В ОАК отметили высочайший профессионализм конструктора и внимательность к мелочам. "На всем протяжении своей трудовой деятельности Юрий Викторович демонстрировал в работе высочайший профессионализм, четкость, и внимание к мелочам, а в отношениях с коллегами это дополнялось доброжелательностью и готовностью всегда помочь окружающим. В том числе с молодым поколением, с которым Юрий Викторович всегда щедро делился своим богатым жизненным опытом", - заявили в организации.

За успехи в разработке отечественной авиатехники Ивашечкин был награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом "Знак Почета", медалями. Является лауреатом премии им. П. О. Сухого II степени.

О конструкторе

Ивашечкин родился в Новосибирске, провел детство и юность в поселках золотоискателей на Алтае. После окончания средней школы в 1951 году поступил в МАИ. С 1957 по 1960 годы работал в Научно-исследовательском экспериментальном институте парашютно-десантного снаряжения, где занимался проектированием и испытаниями парашютов.

В ОКБ Сухого Ивашечкин пришел в 1961 году, и в период с 1963 по 1968 годы был ведущим специалистом по теме Т-4 ("изделие 100"). С 1968 года он одним из первых в ОКБ начинал работы по штурмовику Т-8 (Су-25), и с 1974 года занял должность руководителя этого направления. Под руководством специалиста были осуществлены все основные этапы работ по этой теме - от разработки концепции до постройки опытных экземпляров и их испытаний.

В 1980 году Ивашечкин был назначен и.о. главного конструктора. Далее качестве заместителя командира группы "Ромб" он участвовал в испытаниях будущего штурмовика в условиях боевых действий в Афганистане. В должности и.о. главного конструктора Ивашечкин продолжал работы по Су-25 до 1983 года.

С 1985 года перешел на работу в ОКБ Микояна. В ОКБ Сухого вновь вернулся в 2000 году. С 2001 года он начал работать в ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в качестве главного конструктора пассажирского самолета SSJ-100. Под руководством в 2001-2007 годах была разработана аэродинамическая схема и проведена конструктивно-силовая завязка этого самолета. В период с 2007 по 2013 год Ивашечкин работал в ГСС в должности советника президента.