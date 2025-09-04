Финляндия в 2026 году выделит на оборонные закупки шесть миллиардов евро

ЦАМТО, 3 сентября. Финляндия в 2026 году выделит 6 млрд. евро на оборонные закупки, сообщило правительство республики по итогам обсуждения бюджета на будущий год.

"Проект бюджета на 2026 год включает 6 млрд. евро на новые полномочия по закупке оборонного оборудования", – цитирует "РИА Новости" сообщение, размещенное на сайте правительства.

По данным правительства, эта сумма на 400 млн. евро превышает выделенные средства на оборонные закупки в бюджете 2025 года. Два миллиарда евро из этих средств будут направлены на разработку систем вооружения, а четыре миллиарда – на развитие материальных средств.

Как отмечается, с реализацией новых закупок силы обороны Финляндии начнут модернизацию Сухопутных войск, которая будет включать, в частности, замену устаревающих систем вооружения и многопрофильное развитие возможностей СВ.

Как напоминает агентство, весной 2025 года правительство приняло решение об увеличении оборонных расходов до 3% ВВП к 2029 году. Финляндия также взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 3,5% к 2035 году и тратить еще 1,5%ВВП на развитие инфраструктуры в соответствии с целевым показателем НАТО.