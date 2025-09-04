Войти
ЦАМТО

Финляндия в 2026 году выделит на оборонные закупки шесть миллиардов евро

641
0
0
Финские военнослужащие во время учений НАТО
Финские военнослужащие во время учений НАТО.
Источник изображения: © U.S. Army Europe photo by Spc. Joshua Leonard

ЦАМТО, 3 сентября. Финляндия в 2026 году выделит 6 млрд. евро на оборонные закупки, сообщило правительство республики по итогам обсуждения бюджета на будущий год.

"Проект бюджета на 2026 год включает 6 млрд. евро на новые полномочия по закупке оборонного оборудования", – цитирует "РИА Новости" сообщение, размещенное на сайте правительства.

По данным правительства, эта сумма на 400 млн. евро превышает выделенные средства на оборонные закупки в бюджете 2025 года. Два миллиарда евро из этих средств будут направлены на разработку систем вооружения, а четыре миллиарда – на развитие материальных средств.

Как отмечается, с реализацией новых закупок силы обороны Финляндии начнут модернизацию Сухопутных войск, которая будет включать, в частности, замену устаревающих систем вооружения и многопрофильное развитие возможностей СВ.

Как напоминает агентство, весной 2025 года правительство приняло решение об увеличении оборонных расходов до 3% ВВП к 2029 году. Финляндия также взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 3,5% к 2035 году и тратить еще 1,5%ВВП на развитие инфраструктуры в соответствии с целевым показателем НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 13:44
  • 15
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 12:04
  • 10377
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 06:59
  • 157
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)