Войти
ЦАМТО

ВМС Таиланда утвердили бюджет закупки новых фрегатов

636
0
0
Корабли типа MEKO сохраняют популярность
Корабли типа MEKO сохраняют популярность.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 3 сентября. Военно-морские силы Таиланда утвердили бюджет первого этапа проекта по закупке новых фрегатов в 2026 ф.г., стоимость которого оценивается примерно в 17,5 млрд. бат (533,62 млн. долл.).

Как сообщает Aagth1.blogspot.com, командование ВМС Таиланда подало заявку на одобрение строительства двух фрегатов стоимостью 35 млрд. бат (1,067 млрд. долл.) в рамках бюджетных обязательств на 2026-2032 годы. Всего к 2037 году планируется построить четыре корабля данного класса. Ожидается, что тендерная процедура начнется 1 октября 2025 года.

Согласно сообщениям тайских СМИ, потенциальными конкурентами будут пять стран. Голландская компания Damen предложит проект фрегата SIGMA, южнокорейская Hanwha Ocean – Frigate 4000, созданный на базе ранее поставленного DW-3000H, итальянская Fincantieri – FCX30, испанская Navantia – ALFA-3000, а также немецкая TKMS, которая сотрудничает с тайской компанией Marsun, – MEKO A-100.

Китайская верфь CSTC (China Shipbuilding Trading Co., Ltd.), которая является дочкой CSSC (China State Shipbuilding Corporation), представила свою продукцию на выставке Defense & Security 2023, включая модель 6000-тонного фрегата на базе эсминца Тип-052D, 4000-тонного фрегата на базе Тип-54A/P, а также легкого фрегата водоизмещением 1500 т на базе корвета Тип-056А.

Стоимость предлагаемого Китаем ВМС Таиланда нового легкого фрегата оценивается примерно в 14 млрд. бат (387,4 млн. долл.). Других подробностей в комментариях относительно участия в тайском проекте CSTC не предоставила, так как данные вопросы если будут обсуждаться, то на уровне правительств Таиланда и Китая, а не с компанией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Нидерланды
Таиланд
Южная Корея
Продукция
Meko A-100
Компании
Damen Shipyards
Fincantieri
Navantia
ThyssenKrupp
Проекты
Тип-056
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 13:44
  • 15
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 12:04
  • 10377
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 06:59
  • 157
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)