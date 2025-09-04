ВМС Таиланда утвердили бюджет закупки новых фрегатов

ЦАМТО, 3 сентября. Военно-морские силы Таиланда утвердили бюджет первого этапа проекта по закупке новых фрегатов в 2026 ф.г., стоимость которого оценивается примерно в 17,5 млрд. бат (533,62 млн. долл.).

Как сообщает Aagth1.blogspot.com, командование ВМС Таиланда подало заявку на одобрение строительства двух фрегатов стоимостью 35 млрд. бат (1,067 млрд. долл.) в рамках бюджетных обязательств на 2026-2032 годы. Всего к 2037 году планируется построить четыре корабля данного класса. Ожидается, что тендерная процедура начнется 1 октября 2025 года.

Согласно сообщениям тайских СМИ, потенциальными конкурентами будут пять стран. Голландская компания Damen предложит проект фрегата SIGMA, южнокорейская Hanwha Ocean – Frigate 4000, созданный на базе ранее поставленного DW-3000H, итальянская Fincantieri – FCX30, испанская Navantia – ALFA-3000, а также немецкая TKMS, которая сотрудничает с тайской компанией Marsun, – MEKO A-100.

Китайская верфь CSTC (China Shipbuilding Trading Co., Ltd.), которая является дочкой CSSC (China State Shipbuilding Corporation), представила свою продукцию на выставке Defense & Security 2023, включая модель 6000-тонного фрегата на базе эсминца Тип-052D, 4000-тонного фрегата на базе Тип-54A/P, а также легкого фрегата водоизмещением 1500 т на базе корвета Тип-056А.

Стоимость предлагаемого Китаем ВМС Таиланда нового легкого фрегата оценивается примерно в 14 млрд. бат (387,4 млн. долл.). Других подробностей в комментариях относительно участия в тайском проекте CSTC не предоставила, так как данные вопросы если будут обсуждаться, то на уровне правительств Таиланда и Китая, а не с компанией.