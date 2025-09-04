ВСУ перевели часть тренировочных центров под землю после серии ударов по ним

В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях, рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что некоторые учебные центры в полном составе постоянно дислоцируются под землей. Заявление сделано после ряда сообщений об ударах по подобным полигонам.

"Строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся. На стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения и тому подобное. В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сообщение опубликовано после совещания, в рамках которого обсуждались "меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак".

Ранее Сухопутные войска Украины неоднократно сообщали об ударах по их подразделениям. 1 июня 12 украинских военнослужащих погибли, еще более 60 получили ранения в результате ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений в Днепропетровской области. 4 июня сообщалось об ударе по учебному подразделению в Полтавской области. 22 июня Сухопутные войска также заявляли о ракетном ударе по их тренировочному полигону, в результате трое военнослужащих погибли, еще 11 получили ранения. 12 августа снова сообщалось об ударе по учебному подразделению, в результате которого погиб как минимум 1 военнослужащий, не менее 11 получили ранения. Местоположение подразделения не раскрывалось.