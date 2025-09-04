«Калашников» оценил эффективность ракет 9М333 в зоне СВО

«Калашников»: Комплексы с ракетами 9М333 эффективно сбивают дроны-разведчики ВСУ

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» эффективно сбивают дроны-разведчики ВСУ ракетами 9М333. Результативность ракет оценил концерн «Калашников» в Telegram.

Производитель обратил внимание на ролик Минобороны России, демонстрирующий боевую работу «Стрел» группировки войск «Центр». Зенитчики прикрывают позиции артиллеристов на красноармейском направлении.

«Расчеты ЗРК круглыми сутками контролируют воздушное пространство в зонах ответственности, оперативно пресекая зенитными управляемыми ракетами 9М333 все попытки ВСУ провести воздушную разведку местности и вычислить местонахождение наших артиллеристов с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Ракета 9М333 предназначена для поражения низколетящих самолетов и вертолетов, дронов и крылатых ракет. Отмечается, что она действует по принципу «выстрелил и забыл» и отлично проявляет себя в зоне СВО.

В апреле командир ЗРК «Стрела-10» сержант Никита Дубников рассказал, что комплекс, который изначально разработали для борьбы с вертолетами, самолетами и ракетами, эффективно поражает дроны.