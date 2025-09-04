Войти
ЦАМТО

В РВСН поставлены современные тренажеры с максимальным погружением в реальность

Дежурный расчет РВСН
Дежурный расчет РВСН.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 3 сентября. Холдинг "Ремвооружение", входящий в состав "РТ-Капитал" Госкорпорации Ростех, поставил современные учебно-тренировочные комплексы для подготовки расчетов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Тренажеры в ходе обучения создают максимально приближенную к реальности обстановку и значительно снижают расходы на подготовку личного состава.

Учебно-тренировочные средства позволят готовить расчеты стратегических ракетных комплексов к несению боевого дежурства по ключевым направлениям: связь, технические системы, охрана и оборона, энергообеспечение, безопасность военной службы и стрельбище.

На виртуальном тренажере, в частности, можно вести отработку обнаружения и распознавания целей, а также передачи данных в командный центр в условиях, максимально приближенных к боевым, но без риска для персонала и техники. Такой подход повышает эффективность подготовки, сокращает адаптацию на реальных объектах.

"Разработка и внедрение современных тренажерных комплексов – ключевой элемент повышения боеготовности и профессионального уровня военнослужащих. Мы продолжаем совершенствовать учебно-тренировочные средства для подготовки элитных специалистов стратегических сил армии. Ежегодно Госкорпорация разрабатывает и поставляет около десяти новых учебно-тренировочных средств", – сообщили в Госкорпорации Ростех.

Новые тренажеры позволяют отрабатывать учебные задачи как в ручном режиме, так и по заданным сценариям. Они также контролируют действия обучаемых, выявляют ошибки, оценивают выполнение операций по критериям скорости и точности и фиксируют результаты в карте занятий.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Компании
Ростех
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий?
Войти через ВКонтакте
