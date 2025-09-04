В Беларуси разработан уникальный подвижный пункт разведки и управления на базе МТ-Лбу

ЦАМТО, 3 сентября. Специалистами ОАО "Кидма тек" Госкомвоенпрома Республики Беларусь разработан уникальный подвижный пункт разведки и управления (ППРУ) на базе МТ-ЛБу.

Это не просто командирская база, а настоящий мозговой центр ПВО, оснащенный средствами акустической и мультиспектральной разведки, а также предполагающий интеграцию с различными радиолокационными средствами. Он фактически невидим для большинства существующих разведывательных средств.

Предназначение ППРУ:

- обнаруживает воздушные и наземные цели: самолеты, вертолеты, беспилотники, бронетехнику, автотранспорт, расположение артиллерийских и минометных батарей;

- может эффективно управлять подразделениями ПВО ("Стрела-10", "Шилка", "Тунгуска") и оперативно менять дислокацию;

- работает в едином контуре с ВВС и войсками ПВО.

Главный секрет ППРУ – его акустическая станция. Она представлена в двух вариантах:

- базовый – установлен на шасси;

- выносной – выставляется на удалении до 50 м для лучшей точности.

Взаимодействуя друг с другом, акустические приборы создают круговое (360 град.) звуковое поле с высокой точностью пеленгации, определяя направление на источник звука с превышением уровня шума всего на 5 дБ. Изделие успешно прошло предварительные и исследовательские испытания.

ППРУ также оснащен оптико-электронной станцией "Сокол" с обзором 360 град, которая может обнаруживать:

- самолеты и вертолеты – на расстоянии до 20 км;

- беспилотники – на дистанции до 2 км.

Камеры у оптико-электронной станции работают в видимом спектре (по ИК-каналу), могут зумировать изображение и автоматически сопровождать цель до ее уничтожения. Для увеличения дальности обнаружения целей, станция поднимается на высоту 7 м, позволяя машине при этом находиться в укрытии. Распознавание целей осуществляется специально разработанным ПО на основе нейросетевых алгоритмов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.