НОАК представила на военном параде в Пекине вооружения нового поколения

Китайская гиперзвуковая ракета YJ-21Е морского базирования
Китайская гиперзвуковая ракета YJ-21Е морского базирования.
Источник изображения: dzeninfra.ru

ЦАМТО, 3 сентября. В Пекине 3 сентября прошел масштабный военный парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

Главным гостем торжественного мероприятия стал президент России Владимир Путин. Как передает "РИА Новости", парад на площади Тяньаньмэнь начался в 9:20 (4:20 мск) и продлился 70 мин. В параде приняли участие 45 военных расчетов, несколько сотен образцов наземной военной техники и более 100 самолетов и вертолетов. На параде присутствовали 26 глав иностранных государств и правительств.

Китай продемонстрировал вооружения нового поколения. Среди них: палубные самолеты и истребители четвертого поколения, беспилотные интеллектуальные и противодроновые аппараты, а также современные ракеты, в том числе гиперзвуковые.

При этом все виды оружия и военной техники, представленные на параде, – китайского производства, и они уже находятся на вооружении НОАК.

В частности, НОАК представила на военном параде гиперзвуковые ракеты, в том числе "убийцу авианосцев" – противокорабельную баллистическую ракету YJ-21. По площади прошла колонна гиперзвуковых ракет YingJi-21 (YJ-21), DongFeng-17(DF-17) и DongFeng-26D (DF-26D), отличающихся высокой скоростью полета, мощностью прорыва и высокой точностью удара.

Также на параде были показаны гиперзвуковые противокорабельные ракеты, включая YingJi-19, YingJi-17 и YingJi-20, в состав парадного расчета также входила ракета YingJi-15.

НОАК представила на параде ударно-разведывательные беспилотники, беспилотные ведомые летательные аппараты и палубные БЛА вертолетного типа.

Зрителям показали шесть новых видов китайских зенитных ракет, включая HQ-19, HQ-12 и HQ-29.

В воздушной части парада победы в Пекине приняли участие около 100 самолетов, в том числе истребители J-15DH, J-15DT, J-35 и J-15T.

На параде были представлены системы РЭБ, способные проводить разведку на всех частотах и защищать от ударов с воздуха и из космоса.

"Демонстрируется пять видов ключевых вооружений, которые могут проводить разведку на всех частотах и обеспечивать точное подавление целей, обороняться от авиационных и космических ударов, разрушать сети противника", – рассказал комментатор парада.

Китай впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.

"Перед нами проходит первая колонна ракет с ядерными боеголовками. Впервые представлены вместе ракеты воздушного базирования "Цзинлэй-1", межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования "Цзюйлан-3", межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-61" и межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-31", – отметил комментатор трансляции.

Впервые на параде в Пекине была представлена стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета на жидком топливе DF-5C с ядерной БЧ.

В военном параде приняли участие новые образцы танков и боевых машин поддержки "Тип 100".

"Демонстрируются новые образцы танков "Тип 100", а также боевые машины поддержки "Тип 100", отличающиеся высокой степенью интеллектуализации и способностью действовать в связке. Это новое поколение бронетехники", – сообщил комментатор парада.

Военно-космические войска, войска киберпространства и войска информационной поддержки впервые приняли участие в параде в Китае.

Как отметил комментатор трансляции, цель военно-космических войск – освоение и мирное использование космического пространства, войск по защите киберпространства – обеспечение суверенитета Китая в киберпространстве.

Торжественным маршем также впервые прошел расчет новейших войск информационной поддержки. Их цель – "одерживать победу в случае информационных и интеллектуальных войн".

Материал составлен по сообщениям агентства "РИА Новости".

По мере поступления и анализа дополнительной информации, ЦАМТО планирует подготовить более подробный материал о новейших вооружениях, представленных на параде в Пекине.

  В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Авианосец
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
