Примирилась с Баку и сблизилась с Вашингтоном… Сохранит ли Армения российскую базу на своей территории? (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: военная база в Гюмри стала символом партнерства Армении с Россией

Армения стала площадкой пересечения интересов международных держав, пишет Al Jazeera. При этом Ереван по-прежнему тесно связан с Москвой, считает автор статьи. Военная база в Гюмри остается ключевым элементом системы безопасности Армении и символом стратегического партнерства с Россией.

Фахим ас-Сурани

Недавние события в отношениях между Москвой и Ереваном заставляют задуматься о том, как они будут взаимодействовать в будущем. Это связано с тем, что Армения стала площадкой пересечения интересов влиятельных и конфликтующих региональных и международных держав в регионе Южного Кавказа.

Эти вопросы стали еще более актуальными после того, как 8 августа Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение после очередного ожесточенного конфликта в Нагорном Карабахе. В 2023 году Азербайджан вернул контроль над этим регионом в ходе стремительной военной операции.

Историческое соглашение, подписанное в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа, также подтвердило исключительную роль Америки в этом стратегически важном регионе. Стоит отметить, что Зангезурский коридор был преобразован в "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". США получили эксклюзивные долгосрочные права на него сроком на 99 лет. Это соглашение соединяет Кавказ с Турцией и Европой, отделяя его от России и Ирана.

В центре этого геополитического шторма — судьба российской военной базы в Гюмри, втором по величине городе Армении, которая является важнейшим элементом стратегического партнерства между Ереваном и Москвой в области безопасности.

Вопрос о закрытии этой базы вызывает много споров, особенно учитывая недавние заявления официальных лиц Армении о желании разорвать отношения с Россией в сфере безопасности. Первым шагом на этом пути стала высылка российских пограничников, которые обеспечивали безопасность в международном аэропорту Еревана с 1990-х годов.

Баланс сил

Российский политолог Дмитрий Бабич отмечает, что Армения переживает период внутренней нестабильности и сталкивается с внешним давлением. Премьер-министр Никол Пашинян стремится поддерживать баланс сил между различными державами, избегая решительных действий, которые могли бы вызвать негативную реакцию у всех сторон, включая Россию.

Недавнее соглашение между Арменией и Азербайджаном оставило ряд нерешенных вопросов. Напряженность в регионе остается высокой, что может затруднить решение проблемы с российской военной базой в Гюмри.

По его словам, пока невозможно сказать, приведет ли соглашение между двумя странами к прочному миру или же существующие разногласия разрушат это хрупкое равновесие. Поэтому правительство Армении не торопится требовать вывода российских войск со своей территории.

Кроме того, политолог отмечает, что Ереван пытается лавировать между Востоком и Западом, стремясь сохранить свою независимость и безопасность в условиях сложной геополитической обстановки. Военная база остается ключевым элементом системы безопасности Армении и символом стратегического партнерства с Россией.

Соображения национальной безопасности

Эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев подчеркивает, что расположение базы четко определяет ее основное назначение. Она расположена на западной окраине Гюмри, менее чем в 10 километрах от границы с Турцией, которую он называет "заклятым врагом Армении".

Уже несколько десятилетий база играет важную роль в обеспечении безопасности. Она была одним из немногих мест, где бывший Советский Союз непосредственно граничил с государством — членом НАТО, и остается таким до сих пор.

После распада Советского Союза бедная и независимая Армения вновь ощутила свою уязвимость перед могущественным и более крупным соседом — Турцией.

По мнению эксперта, база в Гюмри будет существовать до тех пор, пока действует соглашение между Россией и Арменией. Более того, у Еревана нет причин для ее ликвидации, поскольку присутствие российских военных будет способствовать балансу сил и интересов.

Арешев, напротив, считает, что ликвидация этой базы повлечет за собой дальнейшее ухудшение отношений с Россией. Ереван осознает это и не стремится вступать в конфликт с Москвой. Кроме того, со временем может возникнуть вопрос, нужна ли эта база самой России.

Связь и зависимость

В 1995 году в Гюмри, который находится на севере Армении, была основана 102-я российская военная база в рамках соглашения между двумя странами.

В 2010 году во время визита бывшего президента России Дмитрия Медведева в Армению был подписан протокол по продлению срока действия договора о российской военной базе в Гюмри. Договор о базе продлевается до 2044 года с последующим автоматическим продлением каждые пять лет, если ни одна из сторон не выразит желания его расторгнуть.

База имеет два военных гарнизона: в Гюмри и в Ереване. Авиационный компонент базы располагается на аэродроме "Эребуни" (Ереван) и насчитывает около четырех тысяч человек военнослужащих.

На вооружении базы находятся зенитно-ракетные комплексы, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24 и другая военная техника, в том числе танки и боевые машины пехоты.

В соответствии с соглашением Армения предоставляет базу на безвозмездной основе и берет на себя половину расходов по ее содержанию. Эта база функционирует в рамках объединенной системы ПВО СНГ и играет важную роль в обеспечении безопасности Армении, особенно на границе с Турцией.

Армения всегда была зависима от России в вопросах обороны. Эта зависимость уходит корнями в советские времена и значительно усилилась после того, как в 1992 году Армения стала членом Организации Договора о коллективной безопасности.

Россия поставляла Армении большую часть военной техники, в том числе во время Первой и Второй войн в Нагорном Карабахе, что усилило ее зависимость от российской военной поддержки.

Несмотря на попытки расширить круг военных партнеров, включая Францию и Европейский союз, Армения по-прежнему тесно связана с Россией благодаря глубоким военным, экономическим и геополитическим связям. Эта зависимость, вероятно, сохранится и будет оказывать влияние на международные отношения и военную стратегию Армении в будущем.