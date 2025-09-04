Спущен на воду четвертый фрегат класса "Истанбул" для ВМС Турции

ЦАМТО, 3 сентября. На турецкой верфи Sefine Shipyard 1 сентября состоялась церемония спуска на воду фрегата (F-518) "Ичель" класса "Истанбул", построенного по национальному проекту.

(F-518) "Ичель" является четвертым фрегатом класса "Истанбул" и восьмым кораблем, строящимся для ВМС Турции в рамках программы MILGEM.

Как сообщал ЦАМТО, проект фрегата "Истанбул" разработан в рамках программы MILGEM (Milli Gemi – национальный корабль), направленной на развитие возможностей турецкой промышленности в сфере строительства боевых кораблей. Ранее в рамках данного проекта для ВМС Турции были построены четыре корвета класса "Ада".

Контракт на строительство головного фрегата серии был подписан Директоратом оборонной промышленности Турции (SSB) с компанией STM в апреле 2019 года. Церемония резки стали для головного фрегата серии, (F-515) "Истамбул", состоялась на предприятии Istanbul Naval Shipyard 19 января 2017 года. В январе 2024 года корабль был передан ВМС Турции.

В апреле 2023 года Директорат SSB заключил с консорциумом TAIS, включающим компании Sedef Shipyard, Anadolu Shipyard, Sefine Shipyard, и компанией STM контракт на поставку ВМС Турции трех новых фрегатов класса "Истанбул" (класс ISTIF). Корабли "Измир", "Измит" и "Ичель" станут 6-м, 7-м и 8-м кораблями проекта MILGEM и будут построены одновременно в течение 36 месяцев на предприятиях трех входящих в консорциум частных судостроительных компаний. Резка стали для их постройки началась немедленно после подписания соглашения.

Спуск на воду фрегатов (F-516) "Измир" и (F-517) "Измит" состоялся в январе 2025 года на предприятиях турецких компаний Anadolu Shipyard и Sedef Shipyard, соответственно. Ожидается, что эти фрегаты, как и (F-518) "Ичель", будут приняты на вооружение в 2026 году.

В январе 2024 года Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции (SSIK) принял решение продлить проект MILGEM, построив еще четыре фрегата серии. Таким образом, всего по программе будет построено восемь фрегатов класса "Истанбул". Они станут 9-м, 10-м, 11-м и 12-м кораблями проекта MILGEM. Контракт на строительство этих кораблей также заключен с консорциумом TAIS. Постройка их уже началась ранее в этом году. Всего в настоящее время на разных стадиях строительства находятся семь фрегатов серии.

Фрегат класса "Истанбул" предназначен для борьбы с подводными лодками, надводными кораблями, обеспечения ПВО, ведения разведки. Его длина составляет 113 м, ширина – 14,4 м, водоизмещение – 2955 т. Корабль может развивать максимальную скорость хода 29 узлов. Дальность хода составляет 6570 морских миль на скорости 14 узлов. В состав вооружения входят 76-мм АУ Oto Melara Super Rapid, 16-контейнерная установка вертикального пуска MIDLAS с ЗУР Hisar-D, 16 противокорабельных ракет ATMACA, один 35-мм ЗАК Gokdeniz, две трехтрубные 324-мм торпедные установки.