"МиС-150" сможет доставлять FPV-дроны для нанесения ударов в глубине фронта

В конструкторском бюро "МиС" также сообщили об увеличении полезной нагрузки беспилотника-тяжеловеса

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Беспилотник-тяжеловес "МиС-150" будет использоваться для доставки дронов-камикадзе с целью нанесения ударов в глубине фронта противника. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "МиС".

"В настоящее время продолжается работа над применением тяжеловеса "МиС-150" для доставки от двух до трех FPV-дронов вместе с ретранслирующим оборудованием. "МиС-150" с подвешенными дронами способен отлететь на дистанцию порядка 12 км, далее запустить FPV-дроны, обладающие дистанцией полета от 8 до 10 км. Таким образом дальность работы дрона-камикадзе составит уже свыше 20 км. В текущих реалиях войны 10-12 км рабочей дистанции FPV-дрона уже недостаточно, нужно работать намного дальше, чтобы наносить удары в глубине фронта", - сообщили в организации.

В конструкторском бюро уточнили, что эти показатели могут быть увеличены за счет применения нестандартных FPV-дронов.

"В данный момент мы работаем над специальными подвесными FPV-дронами, благодаря которым планируется увеличить дальность действия всего комплекса до 30 км", - рассказали в КБ "МиС".

Официальный представитель организации также сообщил об увеличении полезной нагрузки тяжеловеса. "В ходе испытаний и доработок удалось повысить максимальную грузоподъемность с первоначальных 15 кг до 20. Эти дополнительные 5 кг могут дорогого стоить в условиях обеспечения бойцов на передовой линии", - отметили в КБ.