В Пекине проходит военный парад, посвящённый 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Лидер КНР подчеркнул, что эта победа была бы невозможна без той помощи, которую оказал Советский Союз. Напомним, что Советская армия проводила Маньчжурскую операцию, а завершила Вторую мировую войну десантной операцией на Курилах.

Из речи Си Цзиньпина, который появился в строгом френче:

Китай – великая страна, которая никогда не боится хулиганов, ценит независимость и идёт вперёд. Прошлое показывает, что народ Китая всегда объединяется, чтобы бросить вызов врагу, когда сталкивается с трудностями.

Си Цзиньпин особое внимание уделил Тайваньскому вопросу, напомнив, что Тайвань – это провинция Китая, которая «к сожалению, пока находится под властью сепаратистов».

Председатель КНР:

Но воссоединение состоится.

За ходом парада следили иностранные лидеры, в числе которых главы России, КНДР, Малайзии, Казахстана и др. Там же - г-н Алиев с вице-президентом г-жой Алиевой.

Открывала парад группа знаменосцев. Первый знаменосец нёс красный флаг с серпом и молотом - флагом КПК, который для Китая в данном случае олицетворяет своё знаменя Победы.

Далее пошли колонны из военнослужащих всех видов и родов войск НОАК, а также сотни единиц военной техники, Во время военного парада на главной площади Пекина демонстрируются различные образцы техники, включая многочисленные беспилотные летательные аппараты, в том числе стратегические.

По площади Тяньаньмэнь провезли зенитные ракетно-артиллерийские комплексы HQ-11:

Также в параде задействованы стратегические ракетные силы с гиперзвуковыми ракетами Dongfeng-61, двухступенчатыми МБР DF-5C. Ракеты DF-5C имеют разделяющуюся головную часть.

Представлены самолёты 5-го поколения J-20, новейшие средства радиоэлектронной борьбы J15-DT и другие образцы техники различного назначения.

Также зрители парада увидели новейший китайский стратегический подводный дрон. Речь идёт о HSU-100. Это подводное беспилотное средство способно нести ядерный заряд, находясь на глубине сколько угодно продолжительное время.