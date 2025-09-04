Войти
Военное обозрение

Парад в Пекине открывался знаменосцами и красным флагом с серпом и молотом

906
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Пекине проходит военный парад, посвящённый 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Лидер КНР подчеркнул, что эта победа была бы невозможна без той помощи, которую оказал Советский Союз. Напомним, что Советская армия проводила Маньчжурскую операцию, а завершила Вторую мировую войну десантной операцией на Курилах.

Из речи Си Цзиньпина, который появился в строгом френче:

Китай – великая страна, которая никогда не боится хулиганов, ценит независимость и идёт вперёд. Прошлое показывает, что народ Китая всегда объединяется, чтобы бросить вызов врагу, когда сталкивается с трудностями.

Си Цзиньпин особое внимание уделил Тайваньскому вопросу, напомнив, что Тайвань – это провинция Китая, которая «к сожалению, пока находится под властью сепаратистов».

Председатель КНР:

Но воссоединение состоится.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

За ходом парада следили иностранные лидеры, в числе которых главы России, КНДР, Малайзии, Казахстана и др. Там же - г-н Алиев с вице-президентом г-жой Алиевой.

Открывала парад группа знаменосцев. Первый знаменосец нёс красный флаг с серпом и молотом - флагом КПК, который для Китая в данном случае олицетворяет своё знаменя Победы.

Далее пошли колонны из военнослужащих всех видов и родов войск НОАК, а также сотни единиц военной техники, Во время военного парада на главной площади Пекина демонстрируются различные образцы техники, включая многочисленные беспилотные летательные аппараты, в том числе стратегические.

По площади Тяньаньмэнь провезли зенитные ракетно-артиллерийские комплексы HQ-11:

Источник изображения: topwar.ru

Также в параде задействованы стратегические ракетные силы с гиперзвуковыми ракетами Dongfeng-61, двухступенчатыми МБР DF-5C. Ракеты DF-5C имеют разделяющуюся головную часть.

Источник изображения: topwar.ru

Представлены самолёты 5-го поколения J-20, новейшие средства радиоэлектронной борьбы J15-DT и другие образцы техники различного назначения.

Источник изображения: topwar.ru

Также зрители парада увидели новейший китайский стратегический подводный дрон. Речь идёт о HSU-100. Это подводное беспилотное средство способно нести ядерный заряд, находясь на глубине сколько угодно продолжительное время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Китай
КНДР
Малайзия
Россия
Тайвань
Продукция
J-20
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 13:44
  • 15
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 12:04
  • 10377
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 06:59
  • 157
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)