Войти
ТАСС

ВС РФ делятся приобретенным на СВО опытом работы с БПЛА на учениях КСОР ОДКБ

643
0
0
Оператор БПЛА
Оператор БПЛА.
Источник изображения: РИА Новости

В ходе маневров также отрабатывается доставка на передний край всего необходимого

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ивановские десантники - операторы БПЛА совместно с приданным им на учение расчетом БПЛА Московского военного округа применяют ударные FPV-дроны и тяжелые грузовые квадрокоптеры в рамках учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2025", сообщили в Минобороны России.

"Операторы БПЛА российских десантников используют боевой опыт применения FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами, приобретенный ими в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции, и делятся им со своими коллегами из других воинских контингентов КСОР", - сказали в ведомстве.

Там также рассказали, что в ходе учений отрабатываются вопросы доставки на передний край всего необходимого: боеприпасов, продовольствия, воды и источников питания к средствам связи. Их доставка до подразделений осуществляется с помощью тяжелых грузовых квадрокоптеров. Такой мобильный способ, пояснили в Минобороны, позволяет безопасно доставить полезный груз передовым подразделениям, не подвергая опасности жизни личного состава такелажных команд.

Оператор FPV-дронов Ивановского гвардейского соединения ВДВ с позывным Камыш рассказал об обмене практическим опытом применения беспилотной авиации. "Работая в Часов Яре, мы уничтожали технику и личный состав противника, прокладывали дорогу штурмовым группам, сопровождали их. Здесь мы общаемся с такими же эфпивишниками, как и мы. <…> Разговариваем, на каких частотах работают они, на каких мы, что они делают, что мы делаем, опыта много. Я сам у них чему-то учусь, в то же время им что-то подсказываю, так же, как и они мне. Проведение таких учений ежегодно хорошо влияет на наше развитие как профессионалов", - сказал он.

В учениях "Взаимодействие-2025" принимают участие контингенты войск (Коллективных сил) ОДКБ из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего задействовано более 2 тыс. военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе девять боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных БПЛА. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 13:44
  • 15
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 12:04
  • 10377
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 06:59
  • 157
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)