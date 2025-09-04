ВС РФ делятся приобретенным на СВО опытом работы с БПЛА на учениях КСОР ОДКБ

В ходе маневров также отрабатывается доставка на передний край всего необходимого

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ивановские десантники - операторы БПЛА совместно с приданным им на учение расчетом БПЛА Московского военного округа применяют ударные FPV-дроны и тяжелые грузовые квадрокоптеры в рамках учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2025", сообщили в Минобороны России.

"Операторы БПЛА российских десантников используют боевой опыт применения FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами, приобретенный ими в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции, и делятся им со своими коллегами из других воинских контингентов КСОР", - сказали в ведомстве.

Там также рассказали, что в ходе учений отрабатываются вопросы доставки на передний край всего необходимого: боеприпасов, продовольствия, воды и источников питания к средствам связи. Их доставка до подразделений осуществляется с помощью тяжелых грузовых квадрокоптеров. Такой мобильный способ, пояснили в Минобороны, позволяет безопасно доставить полезный груз передовым подразделениям, не подвергая опасности жизни личного состава такелажных команд.

Оператор FPV-дронов Ивановского гвардейского соединения ВДВ с позывным Камыш рассказал об обмене практическим опытом применения беспилотной авиации. "Работая в Часов Яре, мы уничтожали технику и личный состав противника, прокладывали дорогу штурмовым группам, сопровождали их. Здесь мы общаемся с такими же эфпивишниками, как и мы. <…> Разговариваем, на каких частотах работают они, на каких мы, что они делают, что мы делаем, опыта много. Я сам у них чему-то учусь, в то же время им что-то подсказываю, так же, как и они мне. Проведение таких учений ежегодно хорошо влияет на наше развитие как профессионалов", - сказал он.

В учениях "Взаимодействие-2025" принимают участие контингенты войск (Коллективных сил) ОДКБ из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего задействовано более 2 тыс. военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе девять боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных БПЛА.