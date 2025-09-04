Лавров: США прилагают активные дипломатические усилия по Украине

У президентов России и Соединенных Штатов состоялось "несколько содержательных телефонных разговоров", добавил глава МИД РФ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вашингтон прилагает активные дипломатические усилия по разрешению украинского кризиса, контакты президентов России и США носят содержательный характер. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

"В последнее время активные дипломатические усилия в украинском контексте прилагает американская администрация во главе с президентом США Дональдом Трампом", - заметил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что 15 августа на Аляске прошла встреча президента России Владимира Путина и Трампа, в ходе которой была проведена "весьма полезная беседа по украинскому и другим вопросам". Кроме того, у глав государств состоялось "несколько содержательных телефонных разговоров", добавил министр.