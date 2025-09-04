Китайская церемония: чем интересен военный парад в Пекине

На репетициях были замечены новейшие гиперзвуковые ракеты, комплексы ПВО и безэкипажные подводные аппараты

Мобильный зенитный комплекс HQ-29, уничтожающий спутники, гиперзвуковые DF-17, самые мощные межконтинентальные ракеты DF-41, а также секретные подводные дроны — участие всех этих видов вооружений было заявлено на параде в Пекине 3 сентября. Новейшие образцы китайского ОПК вызвали интерес военных специалистов со всего мира — у них появилась возможность взглянуть на уникальную технику вблизи. Подробнее о технической стороне парада — в материале «Известий».

Общая победа

Большой военный парад Народно-освободительной армии Китая (НОАК) посвящен 80-летию победы во Второй китайско-японской и Второй мировой войнах. Пекин играл ключевую роль в антигитлеровской коалиции, входя в «большую четверку» вместе с Великобританией, США и СССР, напомнил научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

— Восемь лет войны стали одними из самых тяжелых в истории Китая, унеся миллионы жизней, — рассказал эксперт. — Современные отношения между Россией и Китаем позволяют двум странам отмечать этот важный день вместе. Учитывая, что другие члены «большой четверки» — Великобритания и США — сейчас переживают напряженность в отношениях с Москвой и Пекином, совместное празднование приобретает особый политический и дипломатический смысл. Владимир Путин, как представитель страны — правопреемника лидера коалиции, — один из главных гостей парада.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Справка «Известий» Планировалось, что парад на площади Тяньаньмэнь будет длиться около 70 минут. Власти страны сообщали, что в нем примут участие 45 расчетов, представляющих как традиционные, так и новые рода войск. Отдельное место в этом ряду заняли авиация и беспилотные системы. О приезде в Пекин сообщили главы 26 иностранных государств и правительств, в том числе президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Подобные торжества на главной площади Пекина проводятся регулярно с момента образования Китайской Народной Республики в 1949 году.

Гиперзвуковые технологии

Новые модели противокорабельных ракет, произведенных в КНР, оснащены гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками и предназначены для нанесения ударов по кораблям на расстоянии от 1000 до 2000 км, отметил военный эксперт Дмитрий Корнев.

Фото: AP Photo/Andy Wong Источник изображения: iz.ru

По его словам, на репетиции уже была замечена модификация мобильной ракеты средней дальности DF-17, оснащенная гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Благодаря возможности маневрировать по высоте и направлению он становится чрезвычайно сложной мишенью для любых современных систем противоракетной обороны (ПРО).

— Впервые широкой публике покажут баллистическую ракету средней дальности DF-26D на мобильной пусковой установке. Уникальность этой системы с дальностью действия около 5000 км в том, что она может поражать как наземные, так и морские объекты. Вероятно, именно эта ракета позволит армии Китая останавливать любые морские группировки на дальних подступах к своим территориальным водам, конечно, при условии надежного целеуказания, — считает военный эксперт.

Фото: TASS/Zuma Источник изображения: iz.ru

После того как Китай успешно испытал гиперзвуковую ракету, он стал второй страной после России, обладающей подобным вооружением, подчеркнул военный эксперт Вадим Козюлин. Разработка способна поражать крупные надводные цели, в частности авианосцы, и рассматривается как ответ на военное усиление США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По мнению Дмитрия Корнева, парад не обойдется без самой мощной китайской межконтинентальной баллистической ракеты DF-41. Эта современная трехступенчатая твердотопливная ракета с дальностью стрельбы до 15 тыс. км способна нести до 10 боевых блоков. Кроме того, ведутся работы по оснащению ее гиперзвуковыми управляемыми боевыми блоками, что сделает ее еще более смертоносной.

Вода и воздух

Впервые в центре внимания оказались воздушные и морские беспилотники — уникальные, сверхбольшие автономные подводные аппараты. На репетициях парада были замечены два типа, отметил Дмитрий Корнев. Первый, обозначенный как AJX002, имеет длину около 18 м и диаметр корпуса до 1,5 м. Второй был скрыт маскировочным покрытием и на вид кажется несколько больше.

— Предположить назначение этих машин можно лишь по их габаритам. По сути, это небольшие безэкипажные подводные лодки. Такие аппараты могут вести наблюдение или выполнять миссии по разминированию, а в перспективе, вероятно, смогут использоваться и как ударные аппараты, — считает эксперт.

Фото: Global Look Press/Cfoto Источник изображения: iz.ru

Не обошли организаторы торжества и воздушные дроны. Как пишет издание South China Morning Post, новейший беспилотник-невидимка FH-97 считается первым боеспособным китайским беспилотником-невидимкой, который сможет вести «скоординированную воздушную войну бок о бок с пилотируемыми самолетами».

Есть в распоряжении армии КНР и новейшая авиационная техника — истребители пятого поколения J-35 и J-20, модернизированные транспортные самолеты Y-20B и другую авиатехнику.

Аналог «Панциря»

Еще одна новинка — зенитный ракетно-пушечный комплекс FK-3000 на вездеходном шасси.

— Он предназначен для борьбы с беспилотниками и низколетящими целями. Его боекомплект состоит из 96 ракет малой дальности. Четыре ракеты размещаются в одном контейнере, что говорит о высокой плотности огня, — отметил Дмитрий Корнев, отметив, что это машину можно назвать аналогом нашего «Панциря».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Живой интерес экспертов вызывает и мощная противоракетная система НОАК — мобильный комплекс ПРО HQ-29. На его пусковой установке находится всего два крупных контейнера с ракетами.

Эксперты считают, что комплекс имеет много общего с российским «Нудолем» и американской системой THAAD.

— Главная задача HQ-29 — перехват межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности на заатмосферном участке траектории, на расстоянии до тысячи километров и более, — объяснил Дмитрий Корнев. — По своим техническим характеристикам HQ-29 может сбивать даже искусственные спутники Земли. И, что не менее важно, такие системы должны работать и по гиперзвуковым целям.

Новые танки и БМП

Результат программы модернизации, которая затрагивает все виды сухопутной техники для НОАК, — основной боевой танк ZTZ-201 массой около 50 т. Эта машина ощутимо легче западных аналогов. Она оснащена дистанционно управляемой турелью с пулеметом, а также множеством видеокамер и датчиков.

Фото: AP Photo/Andy Wong Источник изображения: iz.ru

Новые боевые машины пехоты и бронетранспортеры армии КНР оснащены мощным вооружением, вплоть до 105-мм пушек, скорострельными пулеметами, а также комплексами активной защиты. Ожидается, что боевые модули будут дистанционно управляемыми и, возможно, необитаемыми.

Боевые робособаки

— Китай долго считался «догоняющим», но перешел к созданию собственных аналогов и стал самодостаточным. Это позволяет ему активно конкурировать на мировом рынке, предлагая вооружение, которое порой превосходит зарубежные образцы. Среди других заметных достижений — автономные боевые системы. Помимо уже известных беспилотных летательных аппаратов, Китай активно разрабатывает наземные роботизированные комплексы, включая боевых робособак, — отметил Вадим Козюлин.

Фото: Getty Images/China News Service Источник изображения: iz.ru

Технологический прогресс Китая отражается и в его экспортной политике — Пекин активно выходит на международные рынки, отмечают эксперты. И несмотря на отсутствие боевого опыта, китайские инженеры и военные активно изучают и адаптируют чужой, внедряя его в свои разработки.

В условиях растущей напряженности в Тихоокеанском регионе и обострения торговых отношений с США Китай использует это торжественное событие, чтобы показать всему миру свои достижения в оборонной сфере, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Юлия Леонова