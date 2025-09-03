Мантуров: Россия — один из мировых лидеров в области фотоники и лазерных систем

Фотоника — это область науки и техники, изучающая фундаментальные и прикладные аспекты работы со светом

Россия входит в число мировых лидеров по развитию фотоники и лазерных систем, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову перед Восточным экономическим форумом.

Говоря о нашей школе фотоники и лазерных систем - и в советское время, и сейчас мы активно ее развиваем и находимся в мировых лидерах по этому направлению. — Денис Мантуров.

Фотоника изучает взаимодействие с оптическими сигналами и применение фотонов — частиц света. Это направление позволяет создавать более быстрые вычислительные системы, включая квантовые компьютеры, а также лазерные установки для анализа свойств вещества, плазмы и экспериментов по управляемому термоядерному синтезу.