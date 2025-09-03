Такого уровня автоматизации на Иркутском авиазаводе ещё не было: новые фрезерные центры с пятью осями будут производить детали для МС-21

Поворотно-наклонный стол и пять рабочих осей делают сложные детали проще

Иркутский авиационный завод пополнил свой парк станков девятью новыми фрезерными центрами с отечественным числовым программным управлением российского производства — от предприятия «Мехатроника».

Главная особенность новых центров — это пять рабочих осей вместо привычных трёх. Поворотно-наклонный стол может вращаться на 360 градусов и наклоняться под разными углами, одновременно двигаясь вместе с режущим инструментом. Это позволяет обрабатывать детали со всех сторон без необходимости снимать и переставлять их. Основное назначение станков — производство деталей для авиалайнера МС-21.

Станки отличаются высокой производительностью. Каждый оснащён двумя сменными паллетами, что позволяет готовить следующую деталь, пока обрабатывается предыдущая, а роботизированная система подачи паллет сокращает время простоя оператора. По словам Владимира Сухопары, ведущего инженера по обслуживанию и ремонту оборудования, такого уровня автоматизации на заводе ещё не было.

В ближайшее время на завод приедут специалисты компании-разработчика для окончательной настройки оборудования. Новые фрезерные центры уже начали устанавливать в различных подразделениях механосборочного производства.

МС-21 — новый российский среднемагистральный пассажирский авиалайнер, разработанный Объединённой авиастроительной корпорацией для конкуренции с зарубежными аналогами Boeing 737 и Airbus A320. Самолёт создается с акцентом на полное импортозамещение и оснащается отечественными системами и агрегатами, в том числе двигателями ПД-14.