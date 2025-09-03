Ростех открыл новое производство на Казанском вертолетном заводе

Созданный корпус позволит повысить производительность труда за счет внедрения автоматизированных линий, обновления технического парка и улучшения условий труда

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех открыл на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) новое механообрабатывающее производство. На его площадях планируется изготавливать широкую номенклатуру деталей для заводов холдинга и выполнять коммерческие заказы. Кроме того, оно открывает для КВЗ дополнительные возможности по созданию рабочих мест.

Производство посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. Делегация Минпромторга России также осмотрела цех окончательной сборки с летно-испытательным комплексом и основные производственные площадки предприятия.

«За последние годы на Казанском вертолетном заводе были существенно увеличены объемы выпускаемой продукции. Уверен, что расширение площадей, внедрение автоматизированных линий, использование на ответственных участках производства самых современных отечественных станков обеспечит рост производительности труда, способствует дальнейшему развитию предприятия», — сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Строительство современного корпуса механообрабатывающего производства площадью 30 тысяч квадратных метров началось на КВЗ в 2023 году.

«Созданный корпус механосборочного производства повысит производительность труда за счет внедрения автоматизированных линий, обновления технического парка и улучшения условий труда. Цех оборудован современными токарными, фрезерными и универсальными станками с ЧПУ, а также роботизированными комплексами. На КВЗ за последние два с половиной года были построены и введены в эксплуатацию сразу несколько производственных объектов. В частности, в 2024 году запущены производственно-учебный центр на 3500 учащихся, цех окончательной сборки площадью 32 тысячи квадратных метров и летно-испытательный комплекс», — сказал гендиректор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Сегодня завершается комплектование штата для механообрабатывающего производства — предприятию необходимы операторы станков с ЧПУ, фрезеровщики, инженеры, программисты, контролеры, технологи и другие высококвалифицированные рабочие и специалисты.

«Открытие нового механообрабатывающего производства — важный шаг для всего холдинга, который не только укрепит его позиции на рынке, но и обеспечит стабильность и развитие в будущем. За последние годы на Казанском вертолетном заводе были существенно увеличены объемы выпускаемой продукции. Новое современное оборудование позволит сократить дефицит производственного персонала, уменьшить цикл изготовления и долю ручного труда при выпуске однотипных деталей, повысить эффективность использования оборудования. На новых мощностях планируется изготавливать широкую номенклатуру деталей для заводов холдинга и выполнять коммерческие заказы предприятий Республики Татарстан и Госкорпорации Ростех, расположенных в Центральном и Приволжском федеральных округах», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

С 2024 года на КВЗ работает Производственно-учебный центр для подготовки и переподготовки рабочих широкого профиля. Центр готовит кадры не только для предприятий Ростеха, но и других заводов разных отраслей промышленности. Для обучения доступны восемь направлений образовательных программ и 38 востребованных профессий. Успешно реализуются проекты взаимодействия со школами, колледжами и вузами. Доступно создание индивидуальных программ подготовки персонала под запрос любых предприятий.