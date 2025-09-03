ВВС США намерены превратить грузовые самолеты в беспилотники с помощью технологии RAS

Cessna 208B Caravan

ВВС США проявили большую заинтересованность в технологии автономного полета компании Reliable Robotics (RAS), что вылилось в заключение контракта по ее интеграции в обычной грузовой Cessna 208B Caravan, которая превратит самолет в беспилотник.

Cessna 208B Caravan отличается простотой, неприхотливостью в обслуживании и эксплуатационной надежностью и система RAS прекрасно «вписывается» в него. Благодаря ей, Cessna теперь сможет выполнять военные логистические задачи в беспилотном режиме. В дальнейшем эта технология в соответствии с отдельным контрактом будет интегрирована в самолет-заправщик KC-135 Stratotanker, чтобы адаптировать ее для целей дозаправки в воздухе.

Александр Агеев