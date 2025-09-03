Войти
В России заявили о способности Японии быстро создать ядерное оружие

Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: Kremlin Pool/Global Look Press

Патрушев: Япония может создать собственный ядерный арсенал за несколько лет

Япония за несколько лет может создать собственный ядерный арсенал и средства его доставки благодаря своему техническому и промышленному потенциалу. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

По его словам, что касается средств доставки ядерного оружия, то ракетный потенциал Японии весьма серьезен. Достаточно вспомнить о достижениях страны в освоении космического пространства, отметил Патрушев.

В августе агентство Reuters сообщало, что в Японии и Южной Корее задумались о создании собственного ядерного оружия на фоне политики президента США Дональда Трампа. Японский законодатель Руи Мацукава отметил, что Европа после прихода к власти республиканца «проснулась» и поняла, что больше не может так сильно полагаться на Америку и должна взять на себя больше ответственности за свою безопасность. По его словам, это «справедливо и для Японии».

Ранее жители Хиросимы устроили протесты против ядерного оружия в годовщину бомбардировки.


Сакина Нуриева

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Персоны
Патрушев Николай
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
