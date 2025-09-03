Глава ФСВТС: Россия и Индия обсуждают возможность расширения поставок С-400

Дмитрий Шугаев отметил, что пока все находится в стадии переговоров

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Индии может быть расширено за счет наращивания поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу Нью-Дели.

Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"У Индии, как известно, есть наша система С-400. Есть возможность расширения нашего сотрудничества и в этой области тоже. Это значит новые поставки. Пока мы находимся в стадии переговоров", - сказал Шугаев.