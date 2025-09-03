Войти
ТАСС

Глава ФСВТС: Россия и Индия обсуждают возможность расширения поставок С-400

899
0
+1
© Александр Демьянчук/ ТАСС
© Александр Демьянчук/ ТАСС.
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ ТАСС

Дмитрий Шугаев отметил, что пока все находится в стадии переговоров

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Индии может быть расширено за счет наращивания поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу Нью-Дели.

Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"У Индии, как известно, есть наша система С-400. Есть возможность расширения нашего сотрудничества и в этой области тоже. Это значит новые поставки. Пока мы находимся в стадии переговоров", - сказал Шугаев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 17:50
  • 13
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 03.09 17:34
  • 10373
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.09 17:12
  • 156
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет
  • 02.09 16:54
  • 1
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"