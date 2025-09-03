Обслуживать поступившие в Хорватию БПЛА «Байрактар» будут турки

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня на вооружение армии Хорватии поступили турецкие ударные беспилотники «Байрактар».

Минобороны этой балканской республики подтверждает информацию о том, что первые Bayraktar TB2 вошли в состав одного из подразделений Военно-воздушных сил Хорватии.

Церемония принятия турецких БПЛА «Байрактар» на вооружение хорватских ВВС состоялась на аэродроме Плесо (он же аэропорт им. Франьо Туджмана, международный аэропорт Загреба).

Минобороны Хорватии:

После пополнения ВВС страны французскими истребителями Rafale это новый этап развития Военно-воздушных сил. Появившиеся на вооружении беспилотники Bayraktar TB2 знаменуют новый шаг на пути к модернизации хорватских вооружённых сил.

Известно, что первая партия состоит из шести таких БПЛА.

По последним сведениям, они будут эксплуатироваться «дроноводами» 125-й истребительно-разведывательной эскадрильи хорватских ВВС.

Глава Минобороны Хорватии Иван Анушич:

Сегодня у нас была возможность оценить впечатляющие эксплуатационные возможности «Байрактара», продемонстрированные нашими военнослужащими, проходившими обучение в Турции. «Байрактар» имеет множество применений, не только в боевых операциях, но и в гражданских целях, таких как поисково-спасательные работы.

Источник изображения: topwar.ru

Начальник ГШ ВС Хорватии генерал Тихомир Кундид заявил, что в войска в ближайшее время начнут поступать и FPV-дроны.

Обслуживать «Байрактары» в Хорватии будут турки. Группа специалистов будет находиться в Загребе в рамках контракта сроком на 2 года.