Обслуживать поступившие в Хорватию БПЛА «Байрактар» будут турки

Источник изображения: topwar.ru
Сегодня на вооружение армии Хорватии поступили турецкие ударные беспилотники «Байрактар».
Минобороны этой балканской республики подтверждает информацию о том, что первые Bayraktar TB2 вошли в состав одного из подразделений Военно-воздушных сил Хорватии.
Церемония принятия турецких БПЛА «Байрактар» на вооружение хорватских ВВС состоялась на аэродроме Плесо (он же аэропорт им. Франьо Туджмана, международный аэропорт Загреба).
Минобороны Хорватии:
Известно, что первая партия состоит из шести таких БПЛА.
По последним сведениям, они будут эксплуатироваться «дроноводами» 125-й истребительно-разведывательной эскадрильи хорватских ВВС.
Глава Минобороны Хорватии Иван Анушич:
Начальник ГШ ВС Хорватии генерал Тихомир Кундид заявил, что в войска в ближайшее время начнут поступать и FPV-дроны.
Обслуживать «Байрактары» в Хорватии будут турки. Группа специалистов будет находиться в Загребе в рамках контракта сроком на 2 года.