Во Владивостоке представили ударный БУРГЭД

Ударные и разведывательные дроны линейки БУРГЭД
Ударные и разведывательные дроны линейки БУРГЭД.
Источник изображения: Юлия Бочкарева /  Полина Болдырева /  ТАСС

Ударный дрон БУРГЭД представили в преддверии ВЭФ во Владивостоке

Ударные и разведывательные дроны линейки БУРГЭД, которые производят на Дальнем Востоке, представили в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Разработки территории опережающего развития "Патриотическая" были представлены в уличной части экспозиции республики Бурятия на "Улице Дальнего Востока", которая официально откроется 3 сентября. Среди экспонатов — тактические дроны БУРГЭД-10 и БУРГЭД-13», — говорится в сообщении.

Аппараты, построенные с использованием отечественных комплектующих, предназначены для разведки, доставки грузов, минирования и поражения целей.

Также на выставке продемонстрировали универсальный разведывательный квадрокоптер. Беспилотник для мониторинга, охраны и спасательных операций оснащен тепловизором.

В июле стало известно, что московские разработчики представили тяжелый дрон «Горгона». Гексакоптер-минер способен нести до 10 килограммов нагрузки, а дальность полета составляет 10 километров. Аппарат может сбрасывать противотанковые мины ТМ-62.

