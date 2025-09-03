Корабль "Прогресс МС-32" доставит на МКС еще один скафандр "Орлан-МКС"

Запуск намечен на 11 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-32", запуск которого намечен на 11 сентября, доставит на Международную космическую станцию скафандр "Орлан-МКС" № 7 для внекорабельной деятельности. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Грузовой космический корабль "Прогресс МС-32" готовится к отправке на орбиту. Он доставит космонавтам на МКС "посылку" с провизией, оборудованием для работы и скафандром "Орлан-МКС" №7", - говорится в сообщении.

Сегодня космонавты на станции применяют для выходов в открытый космос скафандры №4 и №5. Кроме того, в марте на станцию прибыл шестой "Орлан-МКС".

Как сообщал в интервью ТАСС гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков, российские космонавты должны выйти в открытый космос в скафандрах №6 и №7 уже в этом году. До конца года планируется доставить на станцию еще один "Орлан-МКС".

"Орлан-МКС" отличается от предыдущей версии скафандра "Орлан-МК" новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для оператора. Кроме того, на скафандре установлена новая система отображения информации.