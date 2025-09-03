Войти
ТАСС

Корабль "Прогресс МС-32" доставит на МКС еще один скафандр "Орлан-МКС"

852
0
+1
Скафандр «Орлан-МКС»
Скафандр «Орлан-МКС».
Источник изображения: Ростех

Запуск намечен на 11 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-32", запуск которого намечен на 11 сентября, доставит на Международную космическую станцию скафандр "Орлан-МКС" № 7 для внекорабельной деятельности. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Грузовой космический корабль "Прогресс МС-32" готовится к отправке на орбиту. Он доставит космонавтам на МКС "посылку" с провизией, оборудованием для работы и скафандром "Орлан-МКС" №7", - говорится в сообщении.

Сегодня космонавты на станции применяют для выходов в открытый космос скафандры №4 и №5. Кроме того, в марте на станцию прибыл шестой "Орлан-МКС".

Как сообщал в интервью ТАСС гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков, российские космонавты должны выйти в открытый космос в скафандрах №6 и №7 уже в этом году. До конца года планируется доставить на станцию еще один "Орлан-МКС".

"Орлан-МКС" отличается от предыдущей версии скафандра "Орлан-МК" новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для оператора. Кроме того, на скафандре установлена новая система отображения информации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 17:50
  • 13
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 03.09 17:34
  • 10373
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.09 17:12
  • 156
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет
  • 02.09 16:54
  • 1
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"