Войти
Lenta.ru

Вертолет «Ансат» с ВК-650 совершил первый полет

899
0
+2
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

«Ростех»: Вертолет «Ансат» с российскими двигателями совершил первый полет

Импортозамещенная версия многоцелевого вертолета «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В совершила первый полет. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

В ходе полета экипаж оценил устойчивость и управляемость вертолета. Также была проверена работоспособность оборудования и основных систем «Ансата».

«Сейчас основная задача для наших производителей — успешно пройти все этапы сертификационных испытаний, по итогам которой можно будет приступать к серийным поставкам», — сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Импортозамещенный «Ансат» получил фюзеляж с улучшенной аэродинамикой, в котором увеличили долю композитных материалов. Также специалисты внедрили новую систему управления с автопилотом, который позволяет летать в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

В феврале Антон Алиханов сообщил, что первые пассажирские самолеты Ту-214 поставят заказчикам в 2025 году в объемах, утвержденных комплексной программой развития авиапромышленности России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ту-214
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 17:50
  • 13
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 03.09 17:34
  • 10373
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.09 17:12
  • 156
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет
  • 02.09 16:54
  • 1
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"