Вертолет «Ансат» с ВК-650 совершил первый полет

«Ростех»: Вертолет «Ансат» с российскими двигателями совершил первый полет

Импортозамещенная версия многоцелевого вертолета «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В совершила первый полет. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

В ходе полета экипаж оценил устойчивость и управляемость вертолета. Также была проверена работоспособность оборудования и основных систем «Ансата».

«Сейчас основная задача для наших производителей — успешно пройти все этапы сертификационных испытаний, по итогам которой можно будет приступать к серийным поставкам», — сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Импортозамещенный «Ансат» получил фюзеляж с улучшенной аэродинамикой, в котором увеличили долю композитных материалов. Также специалисты внедрили новую систему управления с автопилотом, который позволяет летать в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

В феврале Антон Алиханов сообщил, что первые пассажирские самолеты Ту-214 поставят заказчикам в 2025 году в объемах, утвержденных комплексной программой развития авиапромышленности России.