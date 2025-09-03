Российский истребитель Су-27 — убийца F-15 (19FortyFive, США)

Этот советский самолет поступил на вооружение как истребитель завоевания превосходства в воздухе. Его разработали в качестве ответа Москвы американскому F-15. Но этим дело не ограничилось, отмечает автор статьи.

Су-27 ("Фланкер" по классификации НАТО) изначально предназначался для борьбы с F-15, но он стал намного универсальнее. Машина была сконструирована в Советском Союзе в начале 1970-х годов, чтобы стать ответом Москвы американскому F-15 "Игл". На вооружение Су-27 поступил как истребитель завоевания превосходства в воздухе. Но он продемонстрировал значительные возможности для совершенствования. Был разработан вариант палубного истребителя, а еще эту машину стали в больших количествах поставлять на экспорт.

КБ Сухого начало работу над проектом Т-10 в 1969 году. Цель заключалась в том, чтобы создать исключительно поворотливый истребитель большой дальности с тяжелым вооружением и современными приборами обнаружения. Чтобы обеспечить максимальную маневренность самолета, в нем с самого начала применялась система электродистанционного управления. Разработка самолета шла медленно, и первый опытный образец поднялся в воздух только в мае 1977 года. Более того, в первоначальном варианте Т-10 имел ряд серьезных недостатков – настолько серьезных, что потребовалась его полная переработка. В 1981 году появился радикально переработанный образец Т-10С-1.

Серийное производство машины началось в 1982 году. Это был одноместный многоцелевой истребитель, получивший наименование Су-27 (по натовской классификации "Фланкер-В"). Спустя два года появилась двухместная версия Су-27УБ ("Фланкер-С" по классификации НАТО). К концу холодной войны для советских ВВС было построено чуть больше 400 Су-27 в обеих версиях.

Постсоветский период

После распада Советского Союза в конце 1991 года "Фланкер" все 1990-е и в начале 2000-х годов оставался главной опорой ВВС России. Многие самолеты прошли модернизацию в середине срока службы, получив новое название Су-27СМ. Истребители оснастили бортовым радиоэлектронным оборудованием нового образца, а их ряды пополнили небольшой партией совершенно новых самолетов с усовершенствованной радиоэлектроникой и целевым оборудованием. Эти самолеты получили название Су-27СМ3.

В 1990-х годах Москва также начала производить "Фланкеры" на экспорт. Среди экспортных моделей была одна в базовой конфигурации, разработанная для Китая. Ее назвали Су-27СК. Этот самолет было похож на "Фланкер-В", но он обладал дополнительными возможностями для борьбы с наземными целями. Кроме того, Китай закупил Су-27УБК, основой для которых стал "Фланкер-С".

Когда Народно-освободительная армия Китая получила около 80 самолетов российской постройки, Пекин начал производство лицензированной версии. Он построил еще 95 одноместных машин, получивших наименование J-11. Это была скопированная с Су-27 версия, что вызвало огромное возмущение у России.

Вариант Су-30МК был продан Индии вместе с лицензией на местное производство. Первая партия из 140 машин, построенных фирмой Hindustan Aeronautics Ltd, была поставлена в войска в ноябре 2004 года.

"Фланкер" для морской авиации

Су-27К и Су-33 (по натовской классификации "Фланкер-D") – это модифицированная версия, созданная для применения на советских авианесущих крейсерах. Первый полет состоялся в августе 1987 года. В отличие от "Фланкера-В", у Су-33 имеется тормозной гак, переднее горизонтальное оперение впереди основного крыла, складывающееся крыло и хвостовое горизонтальное оперение, усиленные спаренные носовые колеса, модифицированная система управления полетом, хвостовое оперение увеличенной площади, выдвижная штанга для дозаправки в воздухе. Системы наведения оружия на цель у Су-33 примерно такие же, как у самолета в базовой конфигурации, что по сути дела сводит его задачи к противовоздушной обороне.

Этот самолет запустили в производство уже после распада Советского Союза. К этому времени Москве не хватало денег, и производство вскоре было сокращено. Первая партия из четырех машин Су-33 поступила на вооружение в 1993 году. К 1998 году в российской морской авиации было примерно 24 таких самолета. В основном эти машины использовались как истребители, размещаясь на борту единственного в российском ВМФ авианосца "Адмирал Кузнецов".

Основные характеристики Су-27

Тип самолета: всепогодный истребитель для завоевания превосходства в воздухе

Длина: 21,9 метра

Размах крыла: 14,7 метра

Высота: 5,93 метра

Вес: 33 000 килограммов, максимальный взлетный

Силовая установка: два турбореактивных двигателя АЛ-31Ф с форсажными камерами

Максимальная скорость: 2 280 км/час на высоте 11 000 метров

Дальность: 3 680 километров на большой высоте

Практический потолок: 17 700 метров

Вооружение: одна 30-мм пушка, до шести ракет "воздух-воздух" средней дальности и четыре ракеты "воздух-воздух" малой дальности.

Первые серийные модели "Фланкер-В/С" имели по 10 узлов подвески вооружения, в том числе по одному на каждой законцовке крыла, по два под каждым крылом, по одному под каждым двигателем и два под фюзеляжем по центру. Бортовой комплекс обороны самолета включает станцию предупреждения об облучении, станцию активных помех в двух контейнерах и блоки выброса помех.

Су-27 считается одним из лучших для своего времени истребителем завоевания превосходства в воздухе. Даже сегодня он остается одним из самых успешных истребителей в истории авиации. Несколько Су-27 находятся сейчас на вооружении у Украины.

Автор: Питер Сучиу (Peter Suciu)