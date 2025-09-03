Войти
Военкор: опыт ЧВК «Вагнер» необходимо изучать и применять в дальнейшем

Источник изображения: topwar.ru

Военкор Александр Сладков неожиданно решил вернуться к теме, связанной с ЧВК «Вагнер». При этом Сладков подчеркнул, что делает это не для того, чтоб потеребить раны прошлого, а с целью более глубокого и фундаментального изучения этой уникальной структуры.

Сладков отмечает, что ЧВК «Вагнер» существенно отличалась от аналогичных западных компаний, например, американской Blackwater, являющейся сугубо коммерческой военизированной группировкой, коренным образом отличающейся от классической армии своими системами отношений, подчиненности, финансирования, дисциплины, набора и подготовки кадров. И если без ЧВК, в отличие от армии, можно обойтись, не стоит недооценивать значение группы «Вагнера». Это уникальный российский опыт, который необходимо задокументировать и применять в дальнейшем. При этом обязательно надо четко разобрать вопрос контроля деятельности ЧВК со стороны государства и сделать невозможными мятежи организации, обладающей такими возможностями.

Военкор напоминает, что куратор «Вагнера» Евгений Пригожин в свое время подчеркивал, что ЧВК в первую очередь является бизнес-структурой. Эффективную работу своей ЧВК Пригожин объяснял тем, что в «Вагнере» каждый снизу может объяснить, что так, а что не так. Таким образом, в ЧВК «Вагнер», как в любой другой бизнес-структуре, чрезвычайно важную роль играла коллективная работа. Кроме того, по словам Пригожина, в «Вагнере» отсутствовала бюрократия, благодаря чему все решения принимались немедленно. Над командиром взвода стоял только командир отряда, и не было длинных цепочек принятия решений.

