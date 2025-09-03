Войти
«Выстрелил-забыл»: шведская компания представила дешёвую противодроновую ракету

Источник изображения: topwar.ru

Шведский оборонный концерн Saab представил новейшую разработку – противодроновую ракету под названием Nimbrix, предназначенную для нейтрализации малых беспилотных летательных аппаратов. Анонс системы состоялся в преддверии международной выставки вооружений DSEI в Лондоне, где боеприпас планируют продемонстрировать уже в этом месяце.

В промо-материале говорится, что ракета класса «земля-воздух» функционирует по принципу «выстрелил-забыл»: после запуска она самостоятельно захватывает и поражает цель на расстоянии до пяти километров благодаря оснащению активной головкой самонаведения.

Ключевыми преимуществами системы разработчики называют ее адаптивность и экономическую эффективность. Nimbrix можно размещать как на мобильных транспортных средствах, так и на стационарных позициях, что обеспечивает гибкость развертывания.

Как заявляют в Saab, ориентация на низкую стоимость производства призвана ответить на вызовы современного поля боя, характеризующегося массовым применением дешевых дронов. В настоящее время ракета находится на этапе испытаний, а начало серийных поставок запланировано на 2026 год.


Стоит отметить, что «экономическая эффективность» данной ракеты всё же вызывает вопросы. «Умный» боеприпас с головкой самонаведения вряд ли будет стоить дешевле FPV-дрона, которые сегодня массово применяются на поле боя.

Более эффективным в данном плане вариантом могут стать лазерные системы. О скорых массовых поставках в войска подобных комплексов ранее сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

