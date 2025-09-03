Бразилия приобретет ДВКД "Бульварк" из состава ВМС Великобритании

ЦАМТО, 2 сентября. Командование ВМС Бразилии планирует подписать с Организацией по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения МО Великобритании контракт на поставку ДВКД (L15) "Бульварк" класса "Альбион" из состава британского флота.

Об этом Jane's Defence Weekly сообщил начальник департамента программ ВМС вице-адмирал Марселу да Силва Гомеш. Заключение контракта следует за подписанием 2 апреля Генеральным директоратом материального обеспечения ВМС Бразилии и командованием ВМС Великобритании протокола о намерениях, предполагающего приобретение для ВМС Бразилии двух ДВКД класса "Альбион", "Альбион" и "Бульварк", из состава ВМС Великобритании.

Как предполагается, контракт будет подписан в ходе выставки оборонной промышленности DSEI UK 2025, которая пройдет в Лондоне с 9 по 12 сентября. Пакет поставки будет также включать десантные катера, средства связи и вооружение корабля. "Бульварк" должен войти в состав ВМС Бразилии в 2026 году.

Как сообщал ЦАМТО, ДВКД класса "Альбион" предназначены для доставки и высадки на берег с помощью десантных катеров и вертолетов соединений Корпуса морской пехоты, а также управления боевыми действиями. Помимо основных функций, корабли могут применяться для поддержки гуманитарных операций, операций по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Министерство обороны Великобритании заключило с компанией Vickers Shipbuilding and Engineering Ltd контракт стоимостью 450 млн. фунтов стерлингов на строительство двух ДВКД класса "Альбион" 18 июля 1996 года. Корабли длиной 176 м и водоизмещением 19560 т были построены BAE Systems Marine.

L14 "Альбион" был заложен 23 мая 1998 года, спущен на воду 9 марта 2001 года и вошел в боевой состав британского флота 19 июня 2003 года. Закладка L15 "Бульварк" состоялась 27 января 2000 года, спуск на воду – 15 ноября 2001 года. В состав ВМС Великобритании он вошел 28 апреля 2005 года.

В соответствии с объявленным МО Великобритании в ноябре 2024 года решением, корабли должны быть выведены из боевого состава флота в 2025 году. В настоящее время "Бульварк" проходит ремонт на предприятии Babcock в Девонпорте.

В результате продажи британский флот утратит возможность самостоятельно проводить десантные операции и впервые окажется в ситуации, когда ему придется зависеть от союзных сил в выполнении такого рода миссий до 2033 года – ожидаемой даты замены ДВКД класса "Альбион".