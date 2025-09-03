Войти
Мантуров рассказал о проектах России и Китая в космосе

Фото: China Daily / Reuters
Фото: China Daily / Reuters.

Мантуров: Россия рассматривает совместные с Китаем проекты в космосе

Россия рассматривает совместные с Китаем проекты в космосе. Об этом газете «Известия» сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, речь идет не только о пилотируемой космонавтике. «Это и в том числе развитие научной деятельности в космосе, освоение и развитие лунной программы», — рассказал чиновник.

В августе командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко сообщил, что приоритетами развития российской пилотируемой космонавтики является создание Российской орбитальной станции (РОС) и нового пилотируемого корабля.

В июне 2024 года заместитель главы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев заверил, что создание российско-китайской станции на Луне, предполагающей установку АЭС, завершится к 2036 году.

