Немецкий Rheinmetall нацелился на военное кораблестроение

Европейский оборонный гигант, базирующийся в Дюссельдорфе концерн Rheinmetall, проявил интерес к приобретению немецкой судостроительной компании Naval Vessels Luerssen (NVL). Как уточняет Marine Link со ссылкой на источники в отрасли, таким образом Rheinmetall стремится расширить свой военно-морской бизнес.

По данным газеты Bild, наблюдательный совет Rheinmetall намерен рассмотреть вопрос о покупке в ближайшие недели. Издание утверждает, что семья Ларссен, которой принадлежит судостроительная компания, планирует продать свои военные верфи в Гамбурге, Вильгельмсхафене и Вольгасте, чтобы сосредоточиться на строительстве суперпреиумных яхт.

Частная компания NVL является ведущим в Германии производителем военных кораблей наряду с ThyssenKrupp Marine Systems. Годовой объем продаж компании составляет 1 млрд евро (1,17 млрд долларов США), сообщает Bild.

По словам источника, знакомого с ситуацией, без одобрения семьи Ларссен заключение сделки невозможно.

Отвечая на вопрос о достоверности этих сведений, генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил журналистам, что компания всегда была заинтересована в расширении своего портфеля продукции, но не стал вдаваться в подробности. Ранее в августе он сообщил, что Rheinmetall, производящий танки и боеприпасы, ведёт переговоры с партнёрами об инвестициях в военно-морской сектор.

Представитель NVL заявил на прошлой неделе, что компания не комментирует публично предположения и не будет предоставлять дополнительную информацию по этому вопросу.

Rheinmetall значительно улучшил свое положение на рынке в результате усилий властей Европы по модернизации своего оборонного потенциала после начала российско-украинского конфликта. В первой половине 2025 года капитализация концерна выросла с 30 до 92 млрд долларов, что позволило ему войти в топ-4 мирового ВПК после американских Raytheon, Boeing и Lockheed Martin.

