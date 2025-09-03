Индонезия значительно увеличивает оборонные расходы

ЦАМТО, 2 сентября. Правительство Индонезии, с учетом все более сложной обстановки в регионе, предложило значительно увеличить оборонные расходы на 2026 финансовый год.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на недавно опубликованные Министерством финансов Индонезии документы, оборонный бюджет на 2026 ф.г. предложно увеличить до 185 трлн. индонезийских рупий (11,2 млрд. долл.).

Это примерно на 9% больше по сравнению с оборонным бюджетом на 2025 ф.г. в размере 166,2 трлн. индонезийских рупий, которые, в свою очередь, на 20% превышают военные расходы на 2024 ф.г.

Обосновывая увеличение оборонных расходов в 2026 ф.г., Министерство финансов заявило, что "Индонезия продолжает сталкиваться со все более сложными и динамичными вызовами, как внутренними, так и международными, что требует укрепления оборонного и силового секторов".

В Минфине отметили, что учитывая сложившуюся ситуацию в сфере безопасности, правительство Индонезии намерено стимулировать модернизацию индонезийских вооруженных сил посредством новой стратегии "Оптимальные необходимые силы" (OEF).

OEF заменяет стратегию обороны Индонезии "Минимальные необходимые силы" (MEF), действие которой истекло в 2024 году. Новая инициатива направлена на ускорение модернизации ВС страны к концу текущего десятилетия и в 2030-е годы. Ключевая цель стратегии OEF – обеспечить оборону в пределах исключительной экономической зоны Индонезии.

Министерство финансов обозначило некоторые приоритеты оборонного бюджета страны на 2026 ф.г. К ним относятся модернизация вооруженных сил и их возможностей, укрепление территориальной обороны, развитие оборонной промышленности, укрепление потенциала и навыков военнослужащих, а также наращивание потенциала "цифровой обороны" в таких областях, как кибербезопасность, радиоэлектронная разведка и криптография.

В рамках стратегии OEF Джакарта недавно осуществила несколько крупных закупок вооружений, не все из которых финансируются из оборонного бюджета (Индонезия имеет богатый опыт финансирования военных закупок за счет кредитов, привлеченных иностранными банками).

Среди недавних контрактов, подписанных в конце июля (прим.ЦАМТО, но еще не вступивших в силу): закупка у Турции 48 истребителей KAAN и двух фрегатов класса "Истамбул" (TF-100), а также двух дизель-электрических подводных лодок "Скорпен Эволвд" у французской Naval Group.

Справочно

В последние годы оборонный бюджет Индонезии претерпевал значительные колебания. После пандемии COVID-19 он сократился примерно на 12% в 2022 и 2023 годах.

Эта тенденция к снижению сменилась на противоположную в 2024 ф.г., когда наблюдался скромный рост на 3%, а в 2025 ф.г. последовал значительный рост на 20%. Предлагаемые ассигнования на 2026 ф.г. продолжают эту восходящую траекторию, увеличившись на 9,2% по сравнению с предыдущим годом, в результате чего общий объем финансирования возрос со 134 трлн. индонезийских рупий в 2023 году до 185 трлн. индонезийских рупий в 2026 году. Это представляет собой совокупный рост примерно на 35% за три года, что свидетельствует о твердой приверженности Индонезии к укреплению национального оборонного потенциала.

Увеличение расходов на оборону тесно связано с реализацией стратегии OEF. Стратегическая программа направлена на модернизацию вооружений и военной техники, развитие отечественной оборонной промышленности, укрепление основных и вспомогательных военных компонентов, укрепление территориальной обороны и повышение киберустойчивости, включая инфраструктуру криптографической и радиоэлектронной разведки. Инициативы отражают стремление Индонезии создать более гибкую и технологически продвинутую оборонительную систему.

Макроэкономическая стабильность сыграла решающую роль в обеспечении стратегии OEF. ВВП Индонезии рос в среднем на 5% в год за последнее десятилетие и, согласно прогнозам, этот темп роста сохранится до 2030 года. Стабильные экономические показатели создают прочную основу для увеличения инвестиций в оборону без ущерба для государственного бюджета.

Тем не менее, проект оборонного бюджета на 2026 ф.г. демонстрирует изменение во внутреннем распределении ресурсов. Все три вида вооруженных сил столкнулись с сокращением своих долей примерно на 2%. Средства были перераспределены на общеоборонные расходы, включая расходы Министерства обороны и штабов вооруженных сил, которые увеличились на 7,5%. Такое перераспределение соответствует стратегическим приоритетам программы "Оперативный оборонный фонд" и отражает аналогичную тенденцию, наблюдавшуюся в бюджете на 2025 год, когда общеоборонное финансирование увеличилось почти на 15%, в то время как финансирование трех видов вооруженных сил сократилось.

Несмотря на отсутствие непосредственных внешних угроз, стратегическое расположение Индонезии на ключевых мировых торговых путях и ее экономика, зависящая от торговли, требуют наличия надежной оборонительной инфраструктуры. Текущая глобальная нестабильность еще больше усложняет ситуацию в сфере безопасности, требуя проведения устойчивой политики в сфере обороны.