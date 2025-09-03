Войти
В КНДР разработали новый двигатель для МБР «Хвасон»

Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters.

ЦТАК: В КНДР разработали новый двигатель для МБР «Хвасон-20»

Северокорейские ученые разработали новый двигатель для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Хвасон». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) по итогам визита на производство главы КНДР Ким Чен Ына.

Корейский лидер посетил Научно-исследовательский институт (НИИ) химических материалов при Главном ракетном управлении КНДР и встретился с учеными, работающими над композиционными материалами.

НИИ изготовил твердотопливный двигатель с использованием композиционного материала, армированного углеродными волокнами. Отмечается, что надежность изделия проверили в ходе наземных испытаний.

«Максимальная тяга новейшего твердотопливного двигателя с композиционным материалом, армированным углеволокнами, составляет 1960 килоньютонов. Планируется использовать его для МБР типа "Хвасон-19" и МБР следующего поколения — типа "Хвасон-20"», — говорится в сообщении.

В январе ЦТАК сообщило, что новая гиперзвуковая баллистическая ракета, испытанная 6 января в КНДР, в 12 раз превысила скорость звука. В ходе испытаний 6 января гиперзвуковой боевой блок поразил цель на расстоянии 1500 километров.

