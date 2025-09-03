На воду спустили четвертый турецкий фрегат типа "Стамбул"

В понедельник, 1 сентября, на судоверфи Sefine в Ялове спустили на воду фрегат "Ичел" (İçel). Как уточняет Naval News, это уже четвертый фрегат I-класса (типа "Стамбул"), предназначенный для ВМС Турции.

На торжественной церемонии присутствовали представители местных органов власти и ОПК Турции. Глава Управления оборонной промышленности (SSB) Халук Гёргюн подчеркнул, что для турецкого военного кораблестроения крайне важно строить несколько боевых платформ одновременно.

Фрегат "Ичел", Турция Haluk Görgün

Напомним, что головной турецкий фрегат нового поколения "Стамбул" заложили на верфи Istanbul Naval Shipyard в июле 2017 года и спустили на воду в январе 2021 года. Его передали турецкому флоту в январе 2024 года.

В апреле 2023 года SSB подписало контракт на поставку еще трех таких фрегатов с консорциумом, образованным местными компаниями STM и TAIS. По условиям сделки, корабли строят одновременно на трех верфях – Anadolu, Sefine и Sedef.

Второй и третий фрегаты, "Измир" и "Измит", спустили на воду в январе этого года на верфях Anadolu и Sedef соответственно.

На верфях Sedef и Anadolu уже ведется строительство пятого и шестого фрегатов I-класса. Еще два корабля законтрактованы.

Фрегаты типа "Стамбул" представляют собой увеличенную версию корветов класса "Ада": водоизмещение – около 3000 тонн, длина корпуса – 113,2 метра, ширина – 14,4 метра, осадка – 4,05 метра. Оснащенные комбинированной дизель-газотурбинной установкой типа CODAG, они могут развивать скорость свыше 29 узлов. Дальность плавания – 5700 морских миль при крейсерской скорости 14 узлов.

Состав вооружения включает ЗРК на 16 ракет семейства HISAR разработки турецких Roketsan и Aselsan, установку 4×4 для противокорабельных ракет ATMACA, 76-мм орудие, 25-мм арткомплексы и 324-мм торпедные аппараты.

В производстве фрегатов типа "Стамбул" участвуют 80 местных турецких субподрядчиков, обеспечивающих поставки 150 систем.